Matovič kritizuje, že v školách nie je povinné testovanie. Je len otázka času, kedy nám tu “vybuchne” 3. vlna

Hosťom relácie Braňo Závodský naživo v rádiu Expres bol dnes prvýkrát v novej sezóne minister financií Igor Matovič. V úvode debata začala s témou sporného paragrafu 363, na ktorý sa odvolal pri prepustení Vladimíra Pčolinského generálny prokurátor Maroš Žilinka a skončila kritikou ministra zdravotníctva aj ministra školstva.

Pčolinský a ďalší ľudia boli zbavení obvinení na základe paragrafu 363 Trestného poriadku. Podľa Matoviča sa v koalícii dohodli, že o zmene tohto paragrafu sa udeje rýchla a poctivá diskusia, pretože s touto úlohou počíta programové vyhlásenie vlády.

Kovaříka z funkcie “odstrelila” mafia

Policajného prezidenta Petra Kovaříka podľa predsedu Obyčajných ľudí a nezávislých osobnosti „odstrelila“ z funkcie mafia v súčinnosti s niektorými skorumpovanými novinármi. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO), ktorého chce odvolávať opozícia, má Matovičovu dôveru. Podľa neho minister vnútra zabezpečuje policajnému zboru slobodu pri vyšetrovaní mafie.

Minister financií ďalej tvrdil, že v dejinách Slovenska zažívame kľúčovú chvíľu, či mafia bude znovu vládnuť. Ak krajina podľa neho pôjde cestou, ktorú ukázala generálna prokuratúra pri zbavení obvinenia exriaditeľa tajnej služby Vladimíra Pčolinského, podnikateľa Jaroslava Haščáka či bývalého dôstojníka tajnej služby Ľubomíra Arpáša, tak sme sa „vydali spiatočkou“.

Líder OĽaNO poznamenal, že sám mal pochybnosti, či Pčolinského kauza stojí na faktoch. Podľa neho by pomohlo, keby o tom rozhodol súd. „V ten istý deň oslobodiť aj Haščáka a Arpáša nepomohlo veci,“ podotkol Matovič.

Bude to veľmi krutá 3. vlna

Už včera expremiér v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 pripisoval nízku mieru zaočkovanosti ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému. Matovič sa obáva, že príde „veľmi krutá tretia vlna“.

„Za päť mesiacov, ako pán minister je ministrom zdravotníctva, som nezaregistroval jeden inovatívny prístup, ako zaočkovať napríklad 80 a viac ročných ľudí, ktorých máme veľmi málo zaočkovaných. Žiaden nápad neregistrujem, mrzí ma to,“ povedal minister financií na adresu Lengvarského. Zároveň nevylúčil jeho výmenu. „Uvidíme najbližšie týždne a mesiace, ako sa k tomu postaví,“ doplnil.

Na vyjadrenia Igora Matoviča zatiaľ ministerstvo zdravotníctva odmietlo reagovať. Dnes však v relácii rádia Expres Matovič v kritike pokračoval a pridal k Lengvarskému aj Gröhlinga. Oboch skritizoval za to, že sa u nás otvorili školy bez povinného testovania. V Rakúsku to podľa neho napríklad funguje tak, že všetky deti sa otestujú antigénovými testami, ktoré sú len na špičku nosa a v triedach sa tak môžu cítiť bezpečne.

Ak sa ukáže, že bola zásadná chyba netestovať deti pred nástupom do školy a popri tom bude stále zaočkovaných len 50 % ľudí nad 80 rokov, minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský nebude mať dôveru ministra financií Igora Matoviča.

Ministri zdravotníctva a školstva sa podľa Matoviča dohodli „na veľmi zvláštnom otváraní škôl“. Myslí si, že je mimoriadne nebezpečné pustiť deti do školy bez toho, aby mali rodičia istotu, či ostatné deti prešli cez nejaký test. „Obávam sa, že sa to premieša, deti to donesú do rodín, donesieme to do fabrík a bude zle,“ konštatoval Matovič.

U nás nie sú testy povinné, len dobrovoľné, a tak sme dovolili 700-tisíc deťom prísť do škôl. Vírus sa podľa Matoviča bude šíriť najskôr v triedach, potom na celých školách, v rodinách a aj vo firmách. “Nech sa (Lengvarský) spolieha na zázrak, že nám to tu nevybuchne, aj keď ja si myslím, že 3. vlna nám tu vybuchne už čoskoro,” povedal v závere relácie Matovič.