Tím lyžiarky Shiffrinovej sa vyjadril k jej zdravotnému stavu. Po ťažkom páde v zjazde poslala fanúšikom odkaz aj ona

Lyžiarka Mikaela Shiffrinová spadla v piatkovom zjazde Svetového pohára v talianskej Cortine d’Ampezzo a hrozí jej dlhšia pauza prípadne predčasný koniec sezóny. Poranila si ľavé koleno, priamo vrazila do ochrannej siete a preteky museli prerušiť. Preteky pokračovali až po odlete vrtuľníka, ktorý Shiffrinovú transportoval zo svahu.

„Mikaelu Shiffrinovú odviezli na kliniku v Cortine a vyšetrujú ju pre zranenie ľavej nohy. Počiatočná analýza ukazuje, že predný skrížený väz a zadný skrížený väz sa zdajú byť neporušené. Ďalšie podrobnosti doplníme,“ uviedol tímov Shiffrinovje prostredníctvom vyhlásenia.

Shiffrinová sa fanúšikom medzitým ozvala na sociálnej sieti X. Poďakovala im za podporu a vyjadrila obdiv nad výsledkom svojich tímových kolegýň v pretekoch, z ktorých musela pre zranenie odísť.

Thank you all for your support 🙏❤️

(But oh my god…looking at the results for our team makes me smile so much!!🥹👏) https://t.co/NX9qBVS8uK

— Mikaela Shiffrin (@MikaelaShiffrin) January 26, 2024