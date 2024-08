Tieto nohavice sú podľa expertov horúcim trendom na jeseň 2024. Nemali by chýbať v šatníku žiadnej ženy

Leto sa pomaly blíži ku koncu a hoci je vonku stále horúco, čoskoro bude treba vymeniť letný šatník za ten jesenný. Jeden kúsok by vám v ňom pritom podľa expertov na módu nemal chýbať. Je totiž horúcim trendom už teraz a do konca leta by ho vraj mala mať v šatníku každá žena.

Jeseň sa bude niesť v červenej farbe. Tak ako vždy po lete začnú listy na stromoch meniť farbu, podľa expertov na módu by mali to isté spraviť aj ženy. Dominujúcou farbou chladnejších mesiacov totiž bude červená a konkrétne by ju mali ženy nosiť na nohaviciach. Píše o tom portál WHO WHAT WEAR.

View this post on Instagram A post shared by Chloe Pinchasick (@chloenpinchasick)

Pozornosť sa presunula na nohavice

V poslednej dobe medzi trendmi dominuje farebnosť. Najprv to boli veľké gumičky s rôznymi vzormi, potom šatky na rôzne spôsoby a teraz to vyzerá, že už to neplatí len pre doplnky, ale rovno pre oblečenie. Sociálne siete totiž zaplavili fotky influnceriek v širokých červených nohaviciach.

Červené nohavice sa stali výrazným módnym prvkom a univerzálnym základom šatníka, ktorý sa dá štylizovať na mnoho spôsobov.

View this post on Instagram A post shared by Marina Torres (@marina_torres)

S čím ich kombinovať

Červené nohavice sa dajú kombinovať s rôznymi druhmi oblečenia, od hnedých kožených búnd, ktoré uzemňujú spodnú časť, až po pruhované košele, ktoré vytvárajú výrazný neprehliadnuteľný vzhľad. Podľa expertov pritom neexistuje žiaden univerzálny návod na to, ako červené nohavice nosiť. Neexistujú pravidlá. Rozhodujete sa podľa toho, či chcete, aby boli tieto nohavice jediným výrazným prvkom vo vašom outfite, alebo skôr chcete niečo farebné. Môžete napríklad staviť aj na tón v tóne.

View this post on Instagram A post shared by Sara Walker (@styledsara)

Rôzne štýly

Podmienky sú len dve – musia byť červené a musia byť široké. Či už zvolíte oblekové nohavice, nohavice s vysokým pásom, alebo nohavice, ktoré majú zabudovaný ladiaci opasok, je to na vás. Jednoducho si vyberte, čo sa vám najviac páči a čo najviac lichotí vašej postave.

Do tohto trendu pritom patria aj rifle v tejto farbe. Môžu byť viac do terakotového odtieňa, alebo naopak vo výraznej vínovej burgundy, no hlavne musia mať sýtu farbu, ktorá priláka oko každého okoloidúceho.