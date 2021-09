O tomto môže Slovensko len snívať. Ďalšia krajina hlási víťazstvo nad COVIDOM a ruší väčšinu opatrení

Nórsko od soboty 16.00 h zruší takmer všetky zostávajúce obmedzenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 a život v krajine sa vráti do normálu. Oznámila to v piatok premiérka Erna Solbergová, ktorú citoval internetový denník The Local.

“Teraz už budeme môcť žiť takmer ako pred pandémiou. Nemyslím si však, že všetko bude celkom tak ako predtým. Myslím, si, že koronavírus nás bude ovplyvňovať po zvyšok nášho života – či už v dobrom alebo zlom,” uviedla Solbergová. Zrušenie opatrení, ako napríklad zachovávania rozstupov, odporučil Nórsky ústav verejného zdravia. Zrušia sa aj limity na počet účastníkov zhromaždení.

Bistrá, bary a nočné podniky budú môcť byť otvorené aj po polnoci, napísala agentúra AP. Školy a materské školy sa vrátia do normálnej prevádzky a “podávanie rúk bude opäť povolené,” uviedol s úsmevom minister zdravotníctva Bent Hie. Ľudia s pozitívnym výsledkom testu na koronavírus a tiež neočkovaní ľudia žijúci v spoločnej domácnosti s nakazeným budú však musieť byť v karanténe. Zachovaný ostane aj školský semafor a obmedzenia pre vstup do krajiny.

Napriek celoštátnemu uvoľneniu opatrení budú môcť miestne samosprávy zaviesť prísnejší režim, ak si to situácia bude vyžadovať. Nosenie rúšok v Nórsku bolo doteraz vo väčšine prípadov iba odporúčané. Povinné bolo len pre osoby nad 12 rokov v prostriedkoch hromadnej dopravy na ceste do karantény.

Nórsky úrad verejného zdravotníctva zároveň vyslovene varoval pred nosením rúšok u detí mladších ako dva roky. Nórsko je druhou severskou krajinou, ktorá ruší v podstate všetky proticovidové opatrenia. Dánsko tak urobilo 10. septembra. Takmer 70% obyvateľov Nórska je plne zaočkovaných proti covidu.