Tieto detské mená vraj budú najpopulárnejšie. Nájdete medzi nimi klasiky, nad niektorými však len pokrútite hlavou

Výber mena pre dieťa je naozaj niečo, čo je potrebné zvážiť. Väčšina ľudí hľadá inšpiráciu v kalendári, iní chcú niečo originálnejšie a niektorí sa inšpirujú zahraničím. Každý rok sa popularita niektorých mien mení, iné zostávajú rovnaké.

Na Slovensku sa už roky držia v popredí mená ako Sofia, Natália, Eliška, Ema, Sára či Nela. Z chlapčenských zase Jakub, Samuel, Adam alebo Michal. V posledných rokoch trend ukazuje na trochu tradičnejšie mená, ktoré sú veľmi univerzálne a hodia sa k rôznym priezviskám. Čo sa týka zahraničia, podľa portálu Babycenter v tomto roku zatiaľ vedú mená ako Emma, Olivia, Isabella, Ava, Sophia a Emily, z chlapčenských Noah, Ethan, Jacob, Liam, Logan a Michael.

Práve z týchto vidíme niektoré aj na Slovensku, niektoré pritom majú domácu verziu. Ďalej portál v rebríčku zverejnil ďalšie zaujímavé mená. Čo sa týka dievčat, v tomto roku zatiaľ kraľuje Madison, Mia, Hannah, Abigail, Chloe, Ella, Lilly a Amelia. Z chlapčenských Matthew, Jack, Ryan, Mason, Joshua, Aiden, James a Jackson. Aj keď Slováci zvyknú kritizovať, keď si niekto vyberá cudzokrajné mená, podľa tohto rebríčka sú naozaj veľmi podobné tým, ktoré sú populárne u nás.

Mená, ktoré predpovedala umelá inteligencia

Portál Tyla však pred rokom zverejnil zoznam mien, ktoré sa majú stať populárne v nasledujúcich rokoch. Využili na to umelú inteligenciu AI, ktorá predpovedala, ktoré mená budú najpopulárnejšie v najbližších desiatich rokoch. Kým niektoré vám možno nebudú znieť až tak neznámo, nad inými asi aj pokrútite hlavou.

Oliviana

Willard

Ameliea

Nova

Orion

Zephyr

Lunastra

Willow

River

Aurora

Jasper

Aria

Mateo

Luna

Kai

Harper

Quinn

Riley

Charlie

Evelyn

Arthur

Beatrice

Theodore

Pri výbere mena sa budúci rodičia často inšpirujú ľuďmi okolo seba, niektorí obľúbenými hercami či postavami z filmov. Iní zase pozerajú na svojich príbuzných, ktorým chcú týmto spôsobom vzdať úctu. Samozrejme, v tomto prípade je to veľmi subjektívne a meno, ktoré sa páči jednému človeku, môže byť pre druhého absolútne neprijateľné. Veľmi často nás odrádza aj to, aký je človek, ktorého s daným menom poznáme. Hoci si každý môže svoje dieťa pomenovať podľa vlastného uváženia, je určite dôležité, aby ste mysleli aj na to, ako sa mu bude s vybraným menom žiť.

