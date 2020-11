The Legits Blast: Online festival s účasťou takmer 80 krajín začína už dnes

Keďže súčasná situácia neumožnila usporiadať festival fyzicky, záujemcovia o titul víťaza tentokrát navštívia Banskú Bystricu len virtuálne. Napínavým finálovým súbojom budú predchádzať vzdelávacie workshopy, či diskusie.

Festival otvorí svoje dvere už dnes o 12:00 hod. Všetky koncepty budú za prísnych hygienických opatrení naživo vysielané z Banskej Bystrice. ,,Do organizácie sme tento rok vložili úplné maximum nášho úsilia, a to tak, aby sme dodržali nielen nariadenia vlády, ale uspokojili aj oko najnáročnejšieho diváka. Kľúčom k úspechu je pre nás tento rok aj rýchly internet, ktorý zabezpečil náš partner Orange,“ uvádza jeden z usporiadateľov Martin Gilian a dodáva: ,,Na svoje si prídu malé deti, mládež, ale i dospelí, ktorí už vedia, že neodmysliteľnou časťou podujatia sú napríklad večerné koncerty alebo párty.“

Organizátori zaradili do štvrtkového programu ako prvé deti. Hneď po nich si rovnako zmerajú prostredníctvom virtuálnej aplikácie svoje sily v tanečných súbojoch ženy, muži, i dvojice. Svoje zastúpenie v battloch budú mať krajiny ako Poľsko, Rusko, USA, či Japonsko. ,,Prostredníctvom našich sociálnych sietí sme za posledný mesiac dostali stovky kvalitných kvalifikačných tanečných videí. Z celkového počtu viac ako 900 audiovizuálnych nahrávok, museli špičkoví porotcovia v troch kategóriách vybrať 50 najlepších, v mužskej kategórii vyberali top 100 tanečníkov. Čo sa týka reprezentačných tímov jednotlivých krajín, v tejto kategórii vybrala porota top 8 zoskupení. Pri enormnom počte registrovaných to bolo veľmi náročné,“ objasňuje organizátor. Tanečné súboje môžu diváci sledovať na webe organizátora, a to prostredníctvom živého vysielania na tlb.sk.

Piatkový program je predovšetkým určený deťom a mládeži. Tí sa vďaka projektu Mladí sú budúcnosť budú môcť vzdelávať v oblasti tanca a hip-hopovej kultúry od renomovaných umelcov zo Slovenska, USA, Fínska, či krajín Vyšehradskej štvorky. ,,Čo sa týka tohto konceptu, unikátnou súčasťou bude aj sobotňajšie vystúpenie banskobystrického folklórneho súboru Urpín, vďaka ktorému budeme môcť opäť celému svetu prezentovať naše tradičné umenie,“ informuje o programe Gilian. Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe. Projekt z verejných zdrojov podporil aj Fond na podporu umenia.

Prvý víkendový deň bude okrem slovenského umenia venovaný aj vyvrcholeniu dvoch tanečných kategórií – 1vs1 Kid a 2vs2 Breaking. Čerešničkou na torte budú večerné hudobné koncerty domácich i zahraničných interpretov. Na pódiu sa predstaví Moja reč, ale aj holandský artista Blabbermouf. ,,Naši stáli fanúšikovia sa navyše môžu tešiť na jedinečnú párty, o ktorú sa postará Jägermeister. Párty patrí pod projekt s názvom #savethenight, ktorý podporuje počas tejto nepriaznivej doby talentovaných umelcov. Online párty prebehne za sprievodu až šiestich DJ-ov, ktorí vás zabavia priamo z pohodlia vášho domova už túto sobotu,“ dopĺňa Gilian.

Absolútnym vyvrcholením programu bude nedeľný program, a to vďaka finálovým tanečným súbojom žien, mužov, ale aj reprezentačných tímov ôsmych vybraných krajín. ,,Tento koncept, našim fanúšikom známy ako Rep Your Country, sa po rokoch ukázal ako divácky najatraktívnejší, preto veríme, že mu diváci zachovajú priazeň aj tento rok,“ uzatvára usporiadateľ, ktorý si spolu s partnerom Motor-Car pripravil pre všetkých fanúšikov jedinečnú novinku: ,,Už teraz prebieha na našom webe súťaž o novú Kia XCeed, ktorú môže na tri mesiace vyhrať jeden z vás. Stačí zodpovedať jednoduchú otázku a ste v hre,“ dodáva Martin Gilian.

Celý program vrátane informácií o festivale nájdete na tlb.sk.

Tlačová správa The Legits Blast