Texaský dom hrôzy: Žena nútila deti piť bielidlo, vylievala im ho aj na genitálie. Zväzovala ich a museli jesť výkaly

Ruky a nohy mali spútané tak dlho, že sa im na zápästiach a na nohách vytvorili bolestivé rany a jazvy. Žena svoje deti vystavovala nepredstaviteľnému týraniu. Museli piť bielidlo, nalievala im ho aj na genitálie. Napokon sa im z domu hrôzy podarilo ujsť.

Ako informuje portál Mail Online, z domu hrôzy v Texase zachránila polícia 7 detí. Hrôzy, ktorým ich vystavovala vlastná matka, sú ako z najhoršej nočnej mory. Deti sa podarilo zachrániť vďaka tomu, že 16-ročné dvojičky (chlapec a dievča) ušli z domu a podarilo sa im presvedčiť susedov, aby im pomohli. Keď to ich matka, 40-ročná Zaikiya Duncan, zistila, dala sa spolu s 27-ročných priateľom Jovaom Terrellom na útek. Polícia ich však napokon zatkla.

Ukázalo sa, že dvojičky boli nahé spútané v práčovni. Na zápästiach, na členkoch, ale aj na ďalších častiach tela mali množstvo rán a jaziev. Chlapec polícii povedal, že kľúče od pút sa mu podarilo nájsť v matkinej kabelke a aby ich ukryl, dal si ich do úst. Na útek sa dal v skorých ranných hodinách.



V čase, keď ušli, mal na sebe chlapec len nohavice a dievča malo nohavice a mikinu. Obaja boli bosí a museli zaklopať na niekoľko dverí, kým sa ich napokon jeden zo susedov ujal. Ďalších 5 detí vo veku od 7 do 14 rokov bolo umiestnených k príbuzným alebo do detského domova. Otec detí, ktorý pôsobí ako mediálny riaditeľ baptistickej evanjelickej megacirkvi, sa k prípadu odmietol vyjadriť.

Jedno z dvojčiat neskôr popísalo, ako ho matka nútila jesť obrovské množstvá Benadrylu (liek sa užíva pri nachladení alebo alergiách), v jednom z prípadov ho prinútila prehltnúť 24 tabliet. Následkom užitia veľkého množstva liekov napokon chlapec utrpel záchvat. Žena potom dávku znížila na 20 tabliet.

Žena nútila deti piť bielidlo, liala im ho aj na genitálie, až kým im nespálilo pokožku. Ak sa jej zdalo, že deti priveľa rozprávajú, nútila ich piť rôzne čistiace prostriedky. Zakazovala im používať toaletu, vlastné výkaly museli zjesť. Ak sa chceli umyť, mohli používať len špinavú vodu, ktorou predtým umývala podlahu.

Matka neraz deti bila čímkoľvek, čo jej prišlo pod ruku, dokonca aj predlžovačkou. K bitkám sa pridával aj jej priateľ Terrell. Deti boli v čase úteku podvyživené. Žena ich kŕmila len raz, nanajvýš trikrát týždenne a dostávali len sendviče.

How could no one have noticed? Self-anointed „great moms“ can be very different behind closed doors, no matter what how they portray themselves on social media. Being observant & responsible enough to report potential abuse & neglect can save children.https://t.co/a9MSeK8JKC

— amy (@Amy31_2316) October 21, 2022