Teplota nad 54°C a 12-tisíc bleskov: Ak neveríte na klimatickú zmenu, príďte do Kalifornie, tvrdí guvernér

Kto stále hľadá dôkazy o existencii klimatickej zmeny, mal by pohľad práve teraz upriamiť na dve miesta na našej planéte. Vedci za uplynulé týždne publikovali hneď niekoľko štúdií o alarmujúcom stave grónskeho ľadu, v americkom štáte Kalifornia môžeme ničivé dôsledky pozorovať prakticky v priamom prenose. Začalo to rekordnými horúčavami, extrémnym suchom a bezprecedentným počtom bleskov.

Kaliforniu opäť sužujú ničivé a mimoriadne rozsiahle požiare, ktoré si doposiaľ vyžiadali 6 ľudských životov. Úrady doposiaľ registrujú 560 požiarov. Niektoré z nich sú najväčšie, aké kedy v Kalifornii zaznamenali. Tohtoročné požiare sa zatiaľ svojou ničivou silou nepribližujú roku 2018, kedy Kalifornia hlásila 86 ľudských obetí, obdobie lesných požiarov je však ešte len na začiatku. Spravidla trvá do novembra.

Guvernér amerického štátu Kalifornia Gavin Newsom v súvislosti s požiarmi vyhlásil ešte minulý týždeň núdzový stav. “Sme svedkami požiarov, aké sme nevideli mnoho rokov”. Kalifornský guvernér neskôr požiare označil za jasný dôkaz klimatických zmien. “Ak popierate klimatické zmeny, príďte do Kalifornie,” povedal na videozázname určenom pre nominačný zjazd demokratov.

If you don’t believe in climate change, come to California.

This is from today. And is just a small part of the nearly 600 fires we are battling this week. pic.twitter.com/iv4stV3Aax

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 23, 2020