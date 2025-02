Tento seriál musíte vidieť: Má rekordné hodnotenie, až 98 %. Diváci sú z neho nadšení

Ak hľadáte seriál, ktorý vás okamžite vtiahne do deja a nepustí až do poslednej epizódy, Netflix má pre vás skvelú voľbu. Táto limitovaná séria získala rekordné hodnotenie — až 98 % a od svojho uvedenia si vyslúžila množstvo prestížnych ocenení vrátane niekoľkých cien Emmy.

Dramatická séria Beef kombinuje napätie, čierny humor a silné emocionálne momenty. Seriál rozpráva príbeh dvoch cudzincov, ktorých životy sa nečakane spoja po banálnom incidente na ceste. Frustrovaný dodávateľ Danny a úspešná podnikateľka Amy sa zapletú do stále intenzívnejšieho konfliktu, ktorý odhaľuje ich najtemnejšie stránky.

Postavu Amy si zahrala herečka Ali Wong, ktorá je známa najmä z filmu Always Be My Maybe. Dokonca sa vďaka seriálu Beef stala prvou ázijsko-americkou herečkou ocenenou Emmy za hlavnú úlohu.

V seriáli si zahrala aj herečka Ashley Park, ktorú môžete poznať z obľúbeného seriálu Emily in Paris.

Seriál má skvelé hodnotenia

Seriál získal na Rotten Tomatoes ohromné hodnotenie — až 98 %. Diváci ho opisujú ako „emocionálnu horskú dráhu“, ktorá vás núti premýšľať nad ľudskou povahou a nekontrolovaným hnevom.

Túto drámu chvália aj diváci na portáli ČSFD: „Špirála zlých rozhodnutí v štýlovom audiovizuálnom šate plná skvostne napísaných postáv, dialógov i zvratov, geniálnej réžie a famóznych hereckých výkonov ústrednej dvojice.“

„Skvelý a originálny seriál,“ dodáva ďalší z divákov.

Beef ponúka 10 epizód, pričom každá trvá menej ako 40 minút, čo je ideálna voľba na seriálový maratón. Skvelé herecké výkony, pútavá réžia a výborne napísaný scenár robia zo seriálu jeden z najlepších počinov Netflixu posledných rokov.

Beef si môžete pozrieť na Netflixe aj s českým dabingom.