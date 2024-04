Tento rok prebehne unikátna termonukleárna explózia vo vesmíre a bude ju možné sledovať zo Zeme. Takto ju uvidíte

Jedinečné vesmírne divadlo, ktoré zažijete iba raz za život. Tento rok si amatérski, ale pokojne aj profesionálni nadšenci hviezdnej oblohy jednoznačne prídu na svoje. Čaká nás totiž udalosť, ktorá sa vyskytne iba raz za 80 rokov. Na hviezdnej oblohe nastane obrovská explózia, ktorú bude možné pozorovať aj voľný okom.

Dvojhviezdny systém v súhvezdí Severná koruna (Corona Borealis) je zvyčajne príliš slabý na to, aby ste ho mohli pozorovať voľným okom. Avšak raz za 80 rokov sa v ňom udeje veľký výbuch a ten spôsobí, že bude na hviezdnej oblohe dobre viditeľný, píše Science Alert.

Svetlo z výbuchu vzdialeného systému sa šíri kozmom a spôsobí, že na nočnej oblohe sa na niekoľko dní odrazu objaví niečo, čo pre pozorovateľa bude vyzerať ako nová hviezda, dokonca podľa NASA bude jasná ako Polárka, najjasnejšia hviezda súhvezdia Malá medvedica.

Ľudstvo bolo už niekoľkokrát svedkom tejto udalosti, keďže v roku 1866 ju opísal írsky polyhistor John Birmingham.

V súhvezdí Severná koruna sa nachádza Planúca hviezda (T Coronae Borealis). Ide o premennú hviezdu či rekurentnú novu a skladá sa z dvoch hviezd, konkrétne z červeného obra a bieleho trpaslíka. Kým červený obor je v podstate vyhasnutá a „umierajúca“ hviezda, ktorá spálila svoj vodík (toto sa stane aj s naším Slnkom asi o 5 miliárd rokov), biely trpaslík je obnažené jadro hviezdy, ktoré ale nemá dostatočnú hmotnosť na naštartovanie fúznej reakcie.

Veľkostne sú hviezdy červený obor a biely trpaslík v Planúcej hviezde také odlišné, že podľa Sumnera Starrfielda, astronóma z Arizona State University, ktorý poskytol vyjadrenie pre agentúru AFP, bielemu trpaslíkovi trvá až 227 pozemských dní, kým obehne okolo svojho červeného obra.

V Planúcej hviezde sa deje to, že hmota, ktorú vyvrhuje červený obor sa zhromažďuje v blízkosti bieleho trpaslíka a akonáhle sa jej nahromadí dostatočné množstvo, čo sa stane raz za 80 rokov, tak tá sa zahreje dostatočne na to, aby sa naštartovala nekontrolovateľná fúzna reakcia.

Nastane veľký výbuch, teplota vzrastie v okamihu aj na 200 miliónov stupňov Celzia, čo sa bude javiť pre pozorovateľa na Zemi ako nová hviezda na oblohe.

Nie je jasné, kedy bude možné explóziu pozorovať, no keď to nastane, astronómovia o tom budú informovať. Ak chcete tento jedinečný okamih vidieť, najlepšie je si dopredu napozerať súhvezdie Severná koruna. Ideálne sa pozoruje v máji, kedy sa dá dobre sledovať aj z nášho územia. NASA odporúča nájsť súhvezdie Herkules a vedľa neho nájdete súhvezdie Pastier. Medzi nimi sa nachádza Severná Koruna.

