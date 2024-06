Tento detail si všimli iba pozorní diváci šou Na nože: Zistili sme, prečo Martin Novák vždy nosí hodinky otočené naopak

Tretia séria úspešného markizáckeho formátu, v ktorom populárny šéfkuchár pomáha naštartovať krachujúce gastrobiznisy, je už definitívne za nami. Nechýbali v nej rôzne emotívne príbehy, ale aj kontroverzie. O šou, ale aj o súkromnom živote sme sa len nedávno s Martinom porozprávali v našom väčšom rozhovore. V závere sme mu položili bonusovú otázku o detaile, ktorý si všimli iba tí najpozornejší diváci.

Uplynulú sériu zhodnotil Martin pozitívne, s celým štábom podľa neho odviedli dobrú prácu a mnohým podnikom skutočne pomohli. Počas rozhovoru sme sa ho opýtali aj na jeho pohľad na súčasnú slovenskú gastronómiu.

„Chýbajú nám dobrí dodávatelia kvalitných surovín. Máme veľmi málo farmárov, resp. poctivých ľudí, ktorí dodávajú kvalitnú zeleninu, mäso. Boliestkou sú aj zamestnanci, strašne vysoké ekonomické náklady na všetky vstupy, čo sa týka odvodov, energií a drahé sú aj samotné potraviny,“ vyjadril sa na margo aktuálnych problémov domáceho gastra.

V posledných mesiacoch slovenskými médiami rezonovala aj téma takzvaného národného menu, a tak sme sa Martina opýtali aj na to, aké jedlá si v ňom vie predstaviť on sám.

„Určite nie pizzu, určite nie hamburger a tieto veci, ktoré sú všade tam, kde nevedia, čo iné majú ponúkať. V každom prípade, v národnom menu si viem predstaviť to, čo pripravovali naši predkovia – jahňacie mäso na rôzne spôsoby, halušky, pirohy… Niektoré jedlá máme naozaj dobré, tak by sme sa ich mali držať. Mali by sme byť hrdí na našu históriu, krajinu, na naše jedlo,“ povedal v rozhovore pre interez.

Detail, ktorý si všimli iba pozorní diváci

Šou Na nože má silnú a stabilnú základňu verných divákov, ktorí poctivo sledovali každý šéfkuchárov krok. Iba tí pozornejší si však všimli to, že hodinky na jeho zápästí sú otočené takpovediac naopak. Niektorí v komentároch špekulovali, prečo tomu tak je a zaujímalo to aj nás v redakcii. Našu bonusovú otázku sme teda venovali práve spomínanému faktu.

„Veľa ľudí vie o tom, že mám rád „military“ veci, že poľujem, že si robím a mám za sebou všelijaké výcviky. Patrí to k tým vyššie spomínaným ,,military“ záležitostiam a hlbšie by som do toho nešiel. Aj tak to asi do detailu ľudí nebude zaujímať. Je to o odraze slnka a podobne, takže preto,“ vyriešil „záhadu“ s úsmevom Martin Novák.

Líder stále pomerne nového bratislavského bistra SOGU tiež prezradil, či takýto koncept plánuje rozšíriť do ďalších kútov Slovenska, no odpoveďou zrejme mimobratislavských fanúšikov nepotešil. „Určite sa neplánujem rozrásť po rôznych kútoch Slovenska, stačí mi jedno miesto. Neviem si predstaviť, ako by som to všetko stíhal. Ak budú chcieť ľudia ochutnať moju kuchyňu, vedia, kde ma nájdu,“ povedal opäť s úsmevom šéfkuchár.

