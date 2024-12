Ťažký rok známej značky, nevyhne sa ani prepúšťaniu. Jej oblečenie nosí aj kráľovská rodina, teraz sa však topí v dlhoch

Problémy tých najluxusnejších svetových značiek nie sú úplne štandardným javom. Dôvodom je, že cieľová skupina ich zákazníkov je najmenej náchylná na rôzne ekonomické zmeny či krízy. Výnimka však potvrdzuje pravidlo a v súčasnosti to platí na britského giganta Burberry.

V uplynulých dňoch sa na verejnosť dostali správy, podľa ktorých sa spoločnosť topí v dlhoch. Ako informuje portál Index, od začiatku apríla do konca septembra, teda za prvú polovicu finančného roka 2024/2025, zaznamenala Burberry stratu 74 miliónov libier, kým za rovnaké obdobie vlaňajška dosiahla zisk 158 miliónov libier.

História známej značky siaha až do roku 1856 a preslávila sa napríklad vynálezom špeciálnej odolnej a nepremokavej látky. Jej oblečenie nosila britská armáda, no neskôr dokonca aj kráľovská rodina. Kráľovná Alžbeta a tiež kráľ Karol (vtedy ešte princ z Walesu) jej dokonca udelili kráľovský dekrét, čím sa Burberry stalo jedným z ich dodávateľov oblečenia. Dnes ju môžu ľudia poznať hlavne vďaka nezameniteľnému károvanému vzoru na textile či doplnkoch.

Poďme však k súčasnej situácii. Nelichotivé finančné výsledky sú podľa dostupných informácií spôsobené globálne nízkym dopytom po produktoch spoločnosti. Nový riaditeľ Joshua Schulman sa chystá prekopať celý systém fungovania značky, pričom sa nevyhne ani optimalizácii a prepúšťaniu. Dôležitým prvkom pri ozdravovaní má tiež byť zlacňovanie niektorých produktov. Bývalé vedenie údajne urobilo niekoľko chýb aj v tomto smere, pričom nový šéf by ich chcel takto odstrániť.

Zároveň sa Burberry bude opäť prioritne venovať ikonickým výrobkom, vďaka ktorým si vybudoval na trhu silnú pozíciu. Deje sa tak v dobe, kedy spoločnosť vypadla aj z indexu FTSE 100, ktorý združuje najväčšie spoločností kótované na Londýnskej burze cenných papierov. V kuloároch sa dokonca objavovali správy, podľa ktorých je na tom Burberry tak zle, že by ho mohla prebrať značka Moncler. To sa však, našťastie pre priaznivcov, nepotvrdilo. Dementovali to aj zástupcovia talianskej firmy.