Tatranský strašiak môže byť minulosťou, opustená liečebňa sa zmení na moderné apartmány. Projekt bude stáť 14 miliónov eur

Niekdajší areál v tatranskej obci Štôla bol dlhé roky súčasťou Odborného liečebného ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb Vyšné Hágy. Budovy v severnej časti malej dedinky boli pôvodne vybudované už v 20. rokoch minulého storočia, no dlhé roky bol ich stav alarmujúci. Ich prestavbu si v minulosti plánovalo viacero developerov.

Ako sa zdá, aj táto sága by mohla mať šťastný koniec, vyplýva to z nového zámeru predloženého na enviroportáli. Investor Vitality Rezort Štôla, a. s. tu chce vybudovať areál s funkciou ubytovania slúžiaceho na účely cestovného ruchu. Konkrétne by malo ísť o 4 apartmánové bloky, v ktorých okrem apartmánov budú vyčlenené priestory na umiestnenie škôlky a komerčné priestory pre poskytovanie služieb.

Stav niekdajšej liečebne je dnes žalostný a jeho úpadok sa začal ešte v roku 1999, kedy došlo k zrušeniu lôžkového fondu v liečebni Štôla. Vybavenie sa rozpredalo, budovy začali opustené chátrať. Zaujímavosťou je, že spustnutý areál sa už v minulosti snažili oživiť dvaja investori – najprv to bola firma TATRY Štôla, spol. s. r. o., neskôr Eureal s. r. o.

Noví majitelia v zámere vychádzajú z predchádzajúceho technického riešenia druhej menovanej spoločnosti, pričom do svojho návrhu zapracovali aj dôležité požiadavky, ktoré boli v uplynulých rokoch kompetentnými orgánmi pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA) vznesené. Spomínané apartmánové bloky by mali disponovať kapacitou 126 apartmánov s 350 lôžkami, pričom súčasťou projektu je tiež škôlka, viac ako dve stovky parkovacích miest, či komerčné priestory.

Predpokladaný začiatok výstavby pripadol na máj tohto roka, pričom celý projekt by mohol byť dokončený už v novembri 2026. Odhadované náklady investora sa pohybujú na úrovni 14 miliónov eur. Ešte pred začiatkom výstavby bude potrebné zbúrať schátranú budovu bývalej liečebne a pripraviť územie na jeho ďalší rozvoj. Navrhovaný Vitality Resort sa má rozprestierať na ploche viac ako 12-tisíc metrov štvorcových.