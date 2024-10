Tatranská záhada o zvláštnom tvorovi má možno jednoduché vysvetlenie: Mnohí ľudia budú zrejme sklamaní

Slovenský internet pred pár dňami obleteli správy o záhadnom tvorovi z Veľkého Hincovho plesa. Toho údajne spozorovali horolezci, ktorí mali počas lezenia na pleso dobrý výhľad. Horolezci sa práve nachádzali vo výške približne 150 metrov.

Podľa slov horolezca Pavla Jackoviča vtedy zbadali, ako sa pod nimi čosi z plesa vynára. „Muselo to byť niečo veľmi veľké, ak to človek vidí z takejto výšky. Môj odhad bol, že to musí mať minimálne 3 až 4 metre,“ opísal Jackovič udalosť asi pred týždňom pre STVR. Ako dodal, v danom momente nestihli urobiť fotografiu. „Mohli sme mať svetový unikát, ale očité svedectvo troch ľudí sa nedá spochybniť. Asi, keby som bol sám, by som si povedal, že sa mi to zdalo. Ale toto sa nám nezdalo, to je jasná vec.“

Meteorologický balón

Hĺbka plesa je v tejto časti až 53 metrov. Tatranský záchranár Jaroslav Švorc povedal, že tvor podľa horolezcov pôsobil „zvláštne“ a svojím tvarom mal pripomínať veľkú rybu. „Chvíľu to vlastne ako keby išlo k hladine, potom sa to otočilo naspäť,“ referuje Jackovič. Medzi odborníkmi sa najprv objavila teória o rybe s názvom vyza veľká, no tá bola vyvrátená. Hincovo pleso je príliš vysoko na to, aby tam dokázala prežiť.

S oveľa pravdepodobnejšou teóriou však najnovšie prišiel rádioamatér Marián Lukačko, píše STVR. Podľa neho mohlo ísť o meteorologickú sondu, ktorá nekontrolovateľne spadla do plesa, a navyše ešte v máji nad ním zachytil signál. Vraj sedí veľkosť, farba a aj súradnice. „Určite si myslím , že je to ono. Z vedeckého hľadiska je to presne tá pozícia,“ povedal.

„Môže sa vynárať, lebo je tam nejaká polystyrénová časť, čiže sa môže vynárať a plávať,“ dodal námestník riaditeľa Správy TANAP-u Ivan Šoltýš. Ak by to naozaj bola spomínaná sonda, do plesa dopadla z výšky 36 kilometrov. Šoltýš doplnil, že potápači ju skúsia vytiahnuť počasie akcie Čisté vody.

Predvčerom sa na sociálnych sieťach objavilo video od profilu tatry_official, ktoré záhadu „objasňovalo“. Šlo však len o satiru a reakciu na médiá, ktoré o záhade informovali.