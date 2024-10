Záhada priamo z Tatier: V najväčšom plese mal plávať zvláštny a záhadný tvor, mal mať až 4 metre

Pozorovanie zvláštneho a nezvyčajného tvora vyvolalo v horolezcoch zvedavosť. Veľké Hincovo pleso má byť pritom miestom, ktoré odborníci považujú za nehostinné. Až 270 dní v roku má byť jeho hladina pokrytá ľadom.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tvora údajne zbadala trojica horolezcov, ktorí mali počas lezenia na pleso dobrý výhľad. Horolezci sa práve nachádzali vo výške približne 150 metrov.

Podľa slov horolezca Pavla Jackoviča vtedy údajne zbadali, ako sa pod nimi čosi z plesa vynára. Správu priniesol portál RTVS.

Mohlo to mať 3 až 4 metre a tvor pôsobil „zvláštne“

„Muselo to byť niečo veľmi veľké, ak to človek vidí z takejto výšky. Môj odhad bol, že to musí mať minimálne 3 až 4 metre,“ opísal udalosť Jackovič pre STVR.

Ako dodáva, v danom momente nestihli urobiť fotografiu, ktorá by dokázala, že tvor v plese naozaj plával. „Mohli sme mať svetový unikát, ale očité svedectvo troch ľudí sa nedá spochybniť. Asi, keby som bol sám, by som si povedal, že sa mi to zdalo. Ale toto sa nám nezdalo, to je jasná vec.“

Hĺbka plesa je v tejto časti až 53 metrov. Tatranský záchranár Jaroslav Švorc povedal, že tvor podľa horolezcov pôsobil „zvláštne“ a svojím tvarom mal pripomínať veľkú rybu. „Chvíľu to vlastne ako keby išlo k hladine, potom sa to otočilo naspäť,“ referuje Jackovič.

Teóriu o vyze veľkej odborníci zavrhli

Odborníci okamžite začali so zvažovaním možností, čo sa mohlo v plese nachádzať. Zvážili aj vyzu veľkú, veľkú rybu z čeľade jeseterovité.

Podľa slov zoológa Správy TANAP-u Jozefa Hyblera ale neskôr túto teóriu zavrhli. „Vyza žije v teplejších vodách a nadmorská výška 1 946 metrov, kde Hincove pleso leží, je príliš vysoko na to, aby dokázala prežiť,“ informoval.

Horolezci mali vyzvať Správu TANAP-u na prieskum plesa. Podľa slov Hyblera sa ale „nejaký sonarový alebo iný prieskum“ zatiaľ nechystá.

„Zatiaľ neexistuje relevantný dôkaz, o čo by sme sa mohli oprieť,“ objasnil.