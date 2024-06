Táto nezvyčajná európska pláž je rajom na zemi: Možno ste o nej nikdy nepočuli, takto sa sem dostanete

Grécko patrí medzi dovolenkové destinácie, ktoré každoročne navštívi aj množstvo Slovákov. Aj Grécko ale ukrýva poklady, o ktorých ste možno doteraz nepočuli, no jednoznačne stoja za návštevu. Patrí medzi ne aj pláž Kleftiko.

Nie je to klasická pláž

Ako informuje web Greeka, pláž Kleftiko na Milose (Milos je posiaty desiatkami pláží) je jedným z najnavštevovanejších miest ostrova a niet sa čo čudovať. Nachádza sa na juhovýchodnom cípe ostrova a pozostáva z veľkých skál vulkanického pôvodu. Nájdete tu tri malé zátoky, ktoré vyzerajú ako vystrihnuté z rozprávky. Nachádza sa tu množstvo jaskýň, ktoré môžete preskúmať na člne alebo priamo z vody, ak máte odvahu tam doplávať.

Kleftiko kedysi využívali piráti ako úkryt a vyskytovali sa tu aj tulene, no to je už minulosťou. Nie je to klasická pláž, na ktorej by si návštevníci mohli rozložiť uteráky a slnečníky, pretože tu dominujú obrovské skaly a piesku je pomenej. Je tu však krištáľovočistá tyrkysová voda, ideálna na plávanie, potápanie a šnorchlovanie.

Takto sa sem dostanete

Aj keď to nie je bežná piesočnatá pláž, ľudia to tu milujú. Recenzie na TripAdvisore hovoria za všetko. Drvivá väčšina ľudí tomuto miestu udelila najvyššie možné hodnotenie. Niektorí píšu, že Kleftiko je dych vyrážajúce miesto, ktoré je len ťažko možné popísať slovami.

Pláž je dostupná z pevniny len loďou. Na internete natrafíte na kvantum ponúk s možnosťou celodennej alebo poldennej plavby, niektoré vás vyjdú menej ako 55 eur, informuje Get Your Guide. Ak chcete Kleftiko zažiť na vlastnej koži, jednou z možností je z Viedne zaletieť na grécke Santorini. Ste tam už za 2 hodiny a 15 minút, pričom najlacnejšia letenka vás vyjde na 93 eur. Zo Santorini sa zas letecky s jedným prestupom dostanete na Milos za niečo vyše 2,5 hodiny. Najlacnejšia letenka stojí 154 eur. Na Milos sa môžete dostať aj trajektom, cesta trvá zvyčajne okolo dvoch hodín a najlacnejšia (avšak dlhšia) vás vyjde len na 16 eur, za lístok sa však v priemere platí niečo menej ako 94 eur.

