Táto malá slovenská dedinka môže úplne zmiznúť, dôvodom je vízia výstavby novej elektrárne. Tá však rieši viacero problémov

Vízia novej prečerpávajúcej vodnej elektrárne na rieke Ipeľ nie je žiadnou novinkou. Vznikla ešte počas bývalého režimu, no neskôr bola slovenskými vládami stopnutá. Ako sme vás informovali začiatkom júla, vláda Roberta Fica túto víziu obnovila a myšlienku podporila. Ako však informujú Hospodárske noviny, narážajú pritom na viacero problémov.

Realizácia spomínanej elektrárne so sebou prináša aj budovanie vodných nádrží, pričom jedna takáto nádrž by mala vzniknúť aj v oblasti dnešnej obce Ďubákovo. Ani v tomto smere nejde o žiadne zmeny oproti pôvodným plánom, ktoré taktiež počítali so zatopením uvedenej dedinky. V súčasnosti má obec okolo 75 obyvateľov, ktorí ale nie sú s víziou stotožnení.

Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) ešte začiatkom leta uviedol, že sa Ipeľ vyhodí zo zákazu prípravy. Predošlé vlády totižto možnosť realizácie projektu prečerpávajúcej elektrárne na rieke stopli. „Zároveň máme prísť s finančným a projektovým plánom realizácie projektu. Začneme rokovania aj o tom, kto by to vedel realizovať. Aké konzorcium by tam vedelo vzniknúť,“ povedal.

Spolu s ministerstvom životného prostredia by mal na projekt dohliadať aj rezort hospodárstva pod vedením Denisy Sakovej (Hlas-SD). Zatiaľ však nikto z nich neprezradil, či plánujú realizovať pôvodný projekt, alebo budú hľadať iné riešenie. Podľa súčasných správ sa však nepredpokladá výrazný odklon od pôvodnej myšlienky. Čo už však celú situáciu komplikuje, sú viaceré problémy, ktoré musí vláda riešiť.

V prvom rade ide o financie, nakoľko súčasné predpoklady hovoria o sume okolo 2 miliárd eur a nie je jasné, odkiaľ sa takýto veľký projekt bude financovať. Podľa HN sú zásadnou otázkou aj pozemky, ktoré nie sú vo výhradnom vlastníctve štátu. Okrem elektrární sú v oblasti plánovanej dolnej priehrady prítomní aj viacerí súkromní majitelia. V hornej časti sa zase nachádza obec Ďubákovo. Ako sa zdá, tamojší so zatopením svojej obce nepočítajú.

„V obci sa nič nerieši na prípravu priehrady. Normálne sa v nej stavia, pred dvoma mesiacmi sme sa tam boli pozrieť a miestni si opravujú domy a stavajú nové. Dedina nie je pripravovaná na zánik,“ vyjadrila sa pre HN Martina Paulíková zo združenia Za živé rieky a Slatinka.

Viacerí odborníci sa zhodujú na tom, že v horizonte niekoľkých rokov bude takáto elektráreň prospešná a pôjde o takzvanú strategickú investíciu. Zároveň sa vyzdvihuje aj vhodná lokalita. „Ak sa v rámci Slovenska posudzujú lokality, kde by výstavba prečerpávacej elektrárne mala čo najmenší zásah z hľadiska ľudí a životného prostredia, toto je jedna z najlepších,“ povedal Vladimír Miškovský z energetickej spoločnosti Fuergy.