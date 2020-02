Táto baktéria môže zachrániť včely. Ochráni ich pred škodcami aj pred patogénmi

Už desiatky rokov odborníci veľmi dobre vedia, že bez včiel by ľudstvo príliš dlho neprežilo. Preto robia všetko, čo je v ich silách, aby tieto drobné stvorenia ochránili. Pomôcť im v tom môže špeciálne naprogramovaná baktéria.

Zabránia vedci kolapsu včelstiev?

Vedci z Texasu uverejnili v časopise Sciencemag článok, v ktorom tvrdia, že prišli na to, ako zabrániť kolapsu včelstiev. Riešením sú geneticky upravené baktérie. Úhyn dospelých jedincov a kolaps čoraz väčšieho množstva včelstiev predstavuje už niekoľko rokov závažný problém. Za úhyn včiel vo svete môžu okrem iného najmä parazity, ako napríklad klieštik včelí. Geneticky modifikované baktérie v črevách včiel by bojovali najmä proti týmto škodcom, produkovali by totiž prirodzený liek, ktorý by škodcu vyhubil.

Geneticky modifikované baktérie sú pomerne nenáročné, vedci dokážu poľahky vyprodukovať dostatočné množstvo a navyše, je nepravdepodobné, že by prežili mimo tela včely. Nancy Moran, profesorka integratívnej biológie, sa vyjadrila, že objav má zásadný význam pre zdravie včiel a ide o prvý prípad, kedy vedci dokážu včely liečiť úpravou ich vlastného mikrobiómu.

Ako sme spomínali, včely sú často napádané parazitom, klieštikom včelím. Ten šíri vírus deformovaných krídiel včiel, následkom čoho sú včely oslabené a nedokážu efektívne čeliť iným patogénom z vonkajšieho prostredia. Aby dokázali vedci bojovať súčasne s parazitom aj s vírusom, ktorý prenáša, vytvorili niekoľko modifikovaných reťazcov baktérií, ktoré dokážu bojovať s oboma problémami súčasne.

Malý, no mimoriadne dôležitý krok vpred

Počas testovania modifikovaných baktérií sa ukázalo, že včely, ktorým bola podaná špeciálne modifikovaní baktéria, mali vyššie šance na to, že prežijú desiaty deň nákazy. Aj keď sa môže zdať, že ide o malý pokrok, je mimoriadne dôležitý, vzhľadom na to, že práve včely sa starajú o produkciu potravinových zásob pre ľudstvo. Ak by včely zmizli, prišli by sme aj o množstvo plodín, na ktoré sa spoliehame nielen pri stravovaní, ale napríklad aj v textilnom priemysle.

Podobne ako človek, aj včely majú vo svojom organizme tzv. mikrobióm a obranný mechanizmus, ktorého úlohou je zdolávať vírusy. Akonáhle sa vírus začne v tele replikovať, systém sa na neho zameria a vyvolá imunitnú reakciu. Aby vedci otestovali, či je možné tento mechanizmus posilniť za pomoci modifikovaných baktérii, otestovali v laboratóriách stovky včiel. Včely boli postriekané cukrovým roztokom, ktorý obsahoval isté množstvo modifikovaných baktérií, a ktorý sa napokon dostal do ich tráviaceho systému.

Ukázalo sa, že baktérie boli účinné a imunitný systém začal vírusy v tele včiel okamžite likvidovať. Samozrejme, sú potrebné ešte ďalšie výskumy, ktorých úlohou bude zaistiť, aby vytvorené baktérie plnili svoju funkciu a zároveň neškodili iným organizmom. Dôležitá je totiž nielen záchrana včiel, ale aj zachovanie ekologickej rovnováhy.