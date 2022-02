Takto vyzerá útok ruskej armády na Ukrajinu. Prehľadná mapa ukazuje ako prebieha invázia

Invázia Ruska do Ukrajiny nepoľavuje a boje sa zintenzívňujú stále v ďalších a nových mestách. Invázia je rozdelená do viacerých skupín a takticky postupujú do krajiny.

Mapa invázie

Najnovšie za objavila mapa, ktorá celú inváziu zobrazuje. Údaje v nej zodpovedajú včerajšku, t.j. 27. februáru o 23. hodine. Červený symbol výbuchu zobrazuje rozsah ruských leteckých náletov, modrá značka označuje pozemné boje a sivý panáčik zobrazuje ruské bojové skupiny, pričom šípky zobrazujú ich smer.

Z mapy sa dá vyčítať, že bojmi sú postihnuté najmä hraničné mestá a tiež hlavné mesto Kyjev.

Na Ukrajine zahynulo od začiatku ruského útoku najmenej 102 civilistov vrátane siedmich detí. Uviedla to v pondelok vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová s tým, že ďalších viac ako 300 civilistov utrpelo zranenia.

„Väčšina z týchto civilistov bola zabitá výbušnými zbraňami so širokou oblasťou dopadu, leteckými útokmi, ako aj ostreľovaním z ťažkého delostrelectva a salvových raketometov,“ povedala Bacheletová na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v Ženeve. Zároveň vyjadrila obavu, že „skutočné čísla“ sú pravdepodobne „oveľa vyššie.“