Takto bude rozdelených 855-tisíc eur v očkovacej lotérii každý týždeň. Za správne heslo je odmena 100-tisíc eur

Ministerstvo financií zverejnilo presné informácie k očkovacej lotérii, v ktorej sa týždenne prerozdelí takmer 1 milión eur. Výhra 100 000 bude za sledovanie programu a vyslovenie správneho hesla.

Poslanci síce schválili týždenný rozpočet na novú kampaň Igora Matoviča až 2 milióny eur, no napokon sa bude pracovať len s polovicou uvedenej čiastky. Ministerstvo financií uverejnilo štatút tejto súťaže, pričom doterajším problémom je aj nefunkčný web bytzdravyjevyhra.sk, ktorého spustenie sa posunulo z nedele 12:00 na rovnaký deň o 20:00.

Zo štatútu vyplýva, že každý týždeň rozdielia výhry nasledovne:

Prémiová výhra (5 výhercov týždenne) – 100 000 eur

Automatická výhra (5 výhercov týždenne) – 1 000 eur

Štandardná výhra (25 výhercov týždenne) – 10 000 eur

Základná výhra (100 výhercov týždenne) – 1 000 eur

Na prerozdelenie obrovskej čiastky peňazí reagoval už aj komentátor z denníka SME, Peter Tkačenko. „Nielenže si len tak z prsta vycucal, že na lotériu treba za dvanásť týždňov minúť takmer rovných 10 miliónov eur, on ešte trvá na tom, že kto chce niečo vyhrať zo spoločných peňazí, musí sa na jeho dielo aj pozerať. Aby ste mohli vyhrať tých kľúčových sto litrov, o ktorých to celé bude, tak musíte najprv vyhrať automatickú výhru, vaše meno a priezvisko oznámia do televízora a zavolajú vám…,“ upozornil novinár.

Podmienkou súťaže je však aj skutočnosť, že výherca musí dvihnúť do 20 sekúnd, inak o výhru automaticky prichádza.