Takmer sa zrazili dve lietadlá: Na rušnom letisku došlo k strašidelnému incidentu, rozhodlo niekoľko sekúnd

Niektoré svetové letiská sú extrémne vyťažené a chce to neuveriteľnú súhru zamestnancov, ktorí musia zvládať obrovský tlak. Zrejme chyba zamestnanca spôsobila takmer katastrofálny incident na letisku v indickom Bombaji, kde sa na pristávacej dráhe takmer zrazili dva veľké Airbusy A320, informuje The Ecnomic Times.

Obe lietadlá pritom dostali od letiska potrebné povolenia a viditeľnosť bola taktiež dobrá. Šokujúce video ukazuje, ako lietadlo spoločnosti Air India vzlietlo len tesne predtým, ako pristál Airbus spoločnosti IndieGo. Na krátky moment boli dokonca obidve lietadlá spolu na zemi. Chýbali doslova sekundy a mohlo dôjsť k nešťastiu.

Yesterday’s incident at #MumbaiAirport where an @IndiGo6E plane landed while an @airindia flight was taking off on the same runway is extremely concerning. The runway is already over-congested, handling over 1,000 flights daily, making it prone to risks.@MoCA_GoI & @DGCAIndia… pic.twitter.com/br7j3SyB9Z

— Milind Deora | मिलिंद देवरा ☮️ (@milinddeora) June 9, 2024