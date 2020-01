Tajomná ruská stanica už desaťročia vysiela podivný zvuk a záhadné správy. Nikto nevie, na čo slúži

Od roku 1973 vysiela ruská stanica s názvom UVB-76 dookola bzučivý zvuk na frekvencii 4 625 kHz. Občas je tento zvuk prerušený kódovanou správou v ruštine. To, akú funkciu stanica má, a prečo vôbec existuje, pravdepodobne okrem ruskej armády nevie nikto. Existujú iba dohady a špekulácie.

Prvé vysielanie začalo už v spomínanom roku 1973. Jej prezývka Buzzer, teda bzučiak je príznačná kvôli vydávanému zvuku. Neskôr bolo zistené, že zvuk pochádzal z mestečka Povarovo, ktoré sa nachádza neďaleko Moskvy. Stanica však od roku, kedy začala vysielať, viackrát zmenila svoje miesto.

Ako informuje zive.cz, v roku 2010 bol signál zachytený pri Petrohrade, v roku 2015 zase z oblasti pri Moskve. Mnohí sa ale pýtajú, prečo vôbec táto stanica existuje a na čo slúži.

V roku 2011 preskúmala skupina urbexerov opustenú vojenskú stanicu v Povarove. Našli tam údajne denník, ktorý potvrdil, že stanica vysielala signál na frekvencii 4 625 kHz.

Rusko sa nikdy k existencii či k funkcii tejto stanice nevyjadrilo, čo jej dodáva na tajomnosti. Najpravdepodobnejší dôvod prečo vysiela na tejto frekvencii, je pritom prostý. Frekvenciu chce takýmto štýlom zabezpečiť, aby ju nikto iný nevyužíval a mali ju k dispozícii.

Menej pravdepodobné teórie hovoria o pozorovaní zmien v ionosfére či dokonca, že ide o spúšťač jadrových zbraní. V prípade, ak by bolo Rusko zničené a signál by zanikol, jadrové strely by sa odpálili na už vopred stanovené miesta. Táto teória je ale skôr konšpiráciou.

Občas je monotónny signál prerušený hlásením v ruštine. Ide spravidla o kódové hlásenie využívajúce hláskovaciu tabuľku. Tieto správy boli najprv výnimočné, no od roku 2010 sa ich frekvencia zvýšila. 17. októbra 2016 vysielala stanica UVB-76 najmenej 18 rôznych správ za menej ako 24 hodín.

Správy zvyčajne číta muž, len výnimočne je to žena. Okrem správ sa niekedy ozývajú aj zvláštne zvuky v pozadí, ako je napríklad presúvanie nábytku či rozhovory. To naznačuje, že správy sú vysielané pomocou mikrofónu a naživo. Niekedy sú zvuky vo vysielaní až desivé, raz tam dokonca zaznel ženský krik.

Stanica UVB-76 tak aj po desaťročiach stále ostáva záhadou. Jej zvuk môžete počúvať aj teraz naživo a ak budete mať šťastie, možno zachytíte aj správu.