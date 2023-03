Ťahal ju za uši a udieral po hlave. Známeho ruského influencera Hasbullu obviňujú z týrania, on vraj svoju mačku miluje

Kým v minulosti videami ľudí len zabával, teraz sú z jeho správania pohoršení a mnohých to prekvapilo. Internetom sa začalo rýchlo šíriť video, na ktorom Hasbulla fyzicky atakuje svoju mačku menom Barsik. Komentujúci ho obviňujú z týrania zvierat a dožadujú sa toho, aby mu bola mačka odobratá. O incidente informuje NY Post.

Ťahal ju za uši a udieral do hlavy

Na virálnom videu, ktoré medzičasom zo sociálnych sietí zmizlo (fanúšikovia ho opätovne uploadujú), sa objavuje Hasbullova mačka Barsik, ktorú populárny influencer najprv ťahal za uši a potom tvrdo udrel po hlave. Domáce zvieratko po tomto ataku utieklo a ukrylo sa do krabice, no Magomedov ho nasledoval a opäť minimálne dvakrát udrel do hlavy. Kým niektorí sa k incidentu postavili s humorom a tvrdia, že sú to „vyrovnaní súperi“, iných správanie Hasbullu pobúrilo.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Inside History (@insidehistory)

K obvineniam sa vyjadril aj hlavný aktér, podľa ktorého malo ísť o výchovný trest. Hasbulla ďalej uviedol, že svoju mačku miluje a ako dôkaz zverejnil ďalšie video, na ktorom sa už k miláčikovi správa s úctou.

Populárny je od roku 2020

Hasbullova popularita na sociálnych sieťach rástla od novembra 2020, kedy začal často zverejňovať rôzne videá zo svojho života. Keďže sa pravidelne vyjadroval k ostro sledovanému dianiu MMA a zápasom najlepších bojovníkov, rýchlo si získal veľkú pozornosť aj od samotných športovcov.

Rus, pôvodom z Dagestanu, zaujal fanúšikov najmä svojím vzhľadom. Aj keď má podľa najnovších informácií 20 rokov, kvôli vzácnej poruche vyzerá stále ako dieťa. Ako píše The Sun, meria niečo cez 100 centimetrov a váži približne 20 kilogramov. Dôvodom jeho malého vzrastu je porucha rastového hormónu, s ktorou sa už narodil. Týka sa najmä výšky, váhy či reči.