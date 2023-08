Tablety, ktoré dostali žiaci za štátne peniaze, skončili v záložni za smiešne sumy: Prípady už rieši polícia

Ministerstvo investícií prednedávnom spustilo projekt Digitálny žiak, pomocou ktorého môžu rodičia prvákov na stredných školách či sociálne odkázané rodiny požiadať o štátny príspevok na notebook či tablet až do výšky 350 eur. Ako sa však ukázalo, niektorí spomínanú pomoc zneužívajú, informuje RTVS.

Podľa informácií televízie už totiž približne 10 rodičov vložilo, respektíve chcelo vložiť takto získané zariadenie do záložne. Za tablet by mohli podľa Markízy takýmto spôsobom získať 35 eur a za notebook necelú stovku.

Porušujú zákon

Spomínaní rodičia si pritom zrejme neuvedomujú, že so štátom podpísali zmluvu a podobné obchodovanie je so zariadeniami zakúpenými za tento príspevok zakázané. Záložne by mali taktiež odmietnuť odkúpenie takejto techniky. Prípad z banskobystrického kraja už rieši aj polícia, ktorá vie takto predané zariadenie veľmi jednoducho identifikovať.

Vďaka projektu Digitálny žiak pritom môže celkovo až 152-tisíc žiakov základných a stredných škôl získať finančný príspevok na nový počítač či tablet. Pred niekoľkými mesiacmi ho spustilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v spolupráci s Digitálnou koalíciou.

Primárnym cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť digitálnych technológií pre všetkých, bez ohľadu na to, z akého sociálno-ekonomického prostredia pochádzajú. „Aktívne spolupracujeme so 139 komunitnými centrami na Slovensku. Vďaka úzkej spolupráci s občianskymi združeniami (OZ) TENENET a ROTA navštívi 20 kvalifikovaných terénnych pracovníkov počas celého leta jednotlivé rodiny a prevedú ich procesom registrácie,“ vysvetľuje expert Digitálnej koalície na prostredie MRK Martin Giertl.