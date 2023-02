Tabák má súťaž o print, ktorý jej darovala známa umelkyňa po útoku na Zámockej. „Je to morbídne,“ reaguje na poslankyňu

Udalosti na Zámockej ulici, kde vrah zastrelil dvoch návštevníkov podniku Tepláreň, kde sa stretávajú najmä LGBTI+ ľudia, rozprúdili celú slovenskú spoločnosť. Ešte viac ale šokovalo, keď sa našli aj takí, ktorý teroristický čin vraha ospravedlňovali, a to, žiaľ, aj z radov politikov. Našťastie, väčšina politikov tento teroristický čin odsúdila.

Medzi takými bola aj poslankyňa Romana Tabák, ktorá prišla pred Tepláreň vyjadriť sústrasť obetiam. Udalosti na Zámockej zarezonovali aj u umelkyne Ivany Šátekovej, ktorá prejavila úctu obetiam vytvorením kresby, z ktorej následne vznikli printy.

Print ako odmena v súťaži

Tie potom v spolupráci s iniciatívou Ide nám o život darovali politikom, ktorí prejavili vôľu pomôcť LGBTI+ ľuďom. Takýmto spôsobom sa print dostal aj k poslankyni.

Teraz sa ale print objavil u Tabák v príbehu na jej Instagrame v rámci self-promo súťaže. Vyzývala ľudí, aby jej dali „like“ na príbeh a ona následne vyberie jedného, ktorý print získa a tiež ho zoberie do parlamentu.

Umelkyni Šátekovej mnohí ľudia následne začali posielať príbeh poslankyne, ktorú to prekvapivo.

„U Romany Tabak ako pozitívum hodnotím to, že hlasovala vždy za zmeny v legislatíve pre LGBTI+ ľudí. Preto sa aj ocitla medzi politikmi, ktorí dostali printy symbolizujúce tragickú udalosť na Zámockej ulici. Mienené boli ako pripomienka toho, kam nás ignorovanie práv jednej komunity a neznášanlivosť voči nej na Slovensku priviedla,“ napísala Ivana Šáteková pre Interez.

„Preto ma zaskočila súťaž Romany Tabak, ktorá sa ku mne ako k autorke obrázku dostala. Nevadí mi, ak print niekomu daruje, ale ten spôsob sa dal spraviť mnohými cestami tak, aby pripomenula jeho odkaz. Takto to skončilo len ako selfpromo na sociálnej sieti. A tému autorstva a umeleckého diela asi nebudem už ani rozmazávať, lebo to by bola ďalšia kapitola,“ uzavrela umelkyňa.

Netreba byť plný “hejtu”

O vyjadrenie sme požiadali aj poslankyňu Romanu Tabák. „Vysvetlenie mám naplánované o 17:00 pri žrebovaní. Nie všetko sa dá napísať do 1 storky,“ uviedla pre našu redakciu Tabák.

„Obraz je krásny a rada ho darujem. Netreba byť plný “hejtu”, keď išlo o dobromyseľný krok. Ja som žila v NY, kde som sa naučila každého akceptovať a rešpektovať taký, aký je,“ dodala, pričom mail ukončila odkazom: „Miluj svojho blížneho!”

Po 17:00 článok doplníme o sľúbené vysvetlenie poslankyne.