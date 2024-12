Sýria je neporiadok, ale nie náš priateľ, USA s ňou nemusia mať nič spoločné, nezapájajte sa, vyzýva Trump Ameriku

Spojené štáty by sa nemali zapájať do konfliktu v Sýrii, kde od konca novembra prebieha povstalecká ofenzíva proti vládnym silám prezidenta Bašára Asada, vyhlásil v sobotu novozvolený americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Sýria je neporiadok, ale nie je to náš priateľ a SPOJENÉ ŠTÁTY S ŇOU NEMUSIA MAŤ NIČ SPOLOČNÉHO. TOTO NIE JE NÁŠ BOJ. NECHAJTE TO TAK. NEZAPÁJAJTE SA DO TOHO!“ uviedol v príspevku na svojej platforme Truth Social. Spojené štáty dlhodobo podporujú Sýrske demokratické sily (SDF), alianciu vedenú kurdskými Oddielmi ľudovej sebaobrany (YPG), ktorá pôsobí v severnej a východnej Sýrii a ktorá spolupracovala s koalíciou vedenou USA v jej boji proti Islamskému štátu.

Vzhľadom na to, že Rusko, spojenec prezidenta Asada, vedie vojnu proti Ukrajine, sa podľa Trumpa zdá, že nie je schopné „zastaviť tento doslovný pochod cez Sýriu – krajinu, ktorú roky chránilo“. Zároveň sa ale domnieva, že ak bude Rusko donútené zo Sýrie odísť, „môže to byť preň to najlepšie, čo sa mu môže stať“. „Rusko zo Sýrie nikdy nemalo veľký úžitok“, poznamenal Trump.

Bezprecedentný krok

V Sýrii zmietanej občianskou vojnou už viac ako týždeň panuje chaos po tom, ako povstalci zo skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) spustili prekvapivú ofenzívu na severovýchode krajiny, kde dobyli druhé najväčšie mesto Aleppo a mesto Hamá. Povstalci už vstúpili aj do strategického mesta Homs. V prípade jeho pádu bude zvyšok Sýrie odrezaný od prístupu k moru a od ruskej námornej základe pri meste Tartús. Podľa exilového Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) povstalci vyčíňajú už aj v niektorých predmestiach metropoly Damask.

Trump postup „opozičných bojovníkov“ v Sýrii označil za „bezprecedentný krok“. V príspevku na sociálnej sieti napísal, že ide o „veľmi koordinovanú ofenzívu“ a povstalci sa teraz podľa neho „zjavne pripravujú na veľký krok“ smerom k zvrhnutiu Asada.