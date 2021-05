Svoju popularitu získala vďaka hollywoodskym hviezdam. Scientologická cirkev tvrdí, že vylieči akúkoľvek duševnú traumu

O scientológii ste už istotne počuli niečo aj vy, a to najmä preto, lebo k tomuto hnutiu patrí aj niekoľko populárnych osobností z Hollywoodu. Čo však vlastne scientológia je a aké hodnoty zastáva? A prečo sa vlastne z hnutia stala cirkev?

Založil ju po druhej svetovej vojny L. R. Hubbard

Lafayette Ron Hubbard sa narodil v roku 1911 v Tildene v americkej Nebraske. Študoval stavebné inžinierstvo, no po dvoch rokoch sa rozhodol štúdium ukončiť. V roku 1930 sa začal venovať písaniu príbehov pre rôzne magazíny, pričom sa zaujímal najmä o žáner science-fiction. Podľa portálu History slúžil Hubbard počas druhej svetovej vojny v námorníctve. Po tejto skúsenosti napísal v roku 1950 knihu s názvom Dianetika: Moderná veda o duševnom zdraví. V nej vysvetľuje, ako sa vyliečil z mnohých zdravotných ťažkostí, ktoré mu spôsobila vojna.

Podľa Hubbardovej teórie má každý človek analytickú myseľ, ktorá nám pomáha s každodenným rozhodovaním. V stave stresu či utrpenia však vedenie preberá tzv. reaktívne myslenie. Práve negatívne zážitky na našej mysli zanechávajú hlboké jazvy, ktoré sú však podľa neho liečiteľné. Reaktívne myslenie nám ale bráni v tom, aby sme v plnej miere tu a teraz prežívali realitu, píše portál CNN.

Ľudia ťažko skúšaní vojnou Hubbardovi verili, že myseľ sa naozaj sama dokáže vyliečiť z prežitých traumatických zážitkov, a to za pomoci vykonania akéhosi mentálneho auditu, ktorý mal očistiť nesmrteľnú dušu. Očistený človek mal byť podľa Hubbardovej teórie schopný dosiahnuť vyššiu úroveň etickej a morálnej existencie.

Sľuboval očistenú dušu a imunitu voči ochoreniam

Pseudo-vedec podľa portálu History sľuboval, že očistení ľudia budú kreatívnejší, budú mať vyššiu mieru kontroly nad svojim prostredím a budú dokonca menej náchylní na rôzne ochorenia. Aj keď psychológovia a psychiatri Hubbardov prístup spochybňovali, bol to pokrok oproti drastickým liečebným metódam, ako bola napríklad elektrošoková terapia či lobotómia. Zdalo sa, že je to neškodný spôsob, ako si človek v náročnej situácii môže sám pomôcť. O scientológii sa dokonca občas hovorilo aj ako o psychoanalýze pre chudobných, píše University of Alberta.

Zrejme práve preto, že psychiatri Hubbardovo učenie odmietali, považoval ich za skorumpovaných a o psychiatrii tvrdil, že je to barbarská, politikou ovplyvnená veda. Ako cirkev informuje na svojej stránke, psychiatrické lieky, ako napríklad antidepresíva, zabraňujú schopnosti racionálne myslieť a na človeka majú katastrofálny vplyv.

Dianetika naberala na popularite závratným tempom, na niekoľko mesiacov kniha obsadzovala tie najvyššie priečky v rebríčkoch, ľudia ju kupovali ako teplé rožky. Kluby, ktoré sa jej venovali, vznikali po celej krajine ako huby po daždi. Práve vďaka tomu napokon bolo v roku 1951 založené hnutie. Scientologická cirkev vznikla začiatkom roka 1954. Ako informuje portál Scientology, záujem o Hubbardovu liečebnú metódu bol taký obrovský, že bolo nutné zaúčať nových ľudí, ktorí by poznatky šírili ďalej.

Postupom času sa Hubbardovo učenie dostalo do sveta a skupiny vyznávajúce scientológiu sa začali objavovať aj v Nemecku, Anglicku, na Novom Zélande či v Afrike. Domovom cirkvi sa však stalo mesto Clearwater na Floride. Členovia scientologickej cirkvi sa riadia štyrmi súbormi pravidiel. Prvým z nich je Audítorský kódex, ktorým sa musí riadiť každý audítor. Zmienky o ňom sa objavili už v Hubbardovej knihe, prvýkrát bol oficiálne publikovaný v roku 1980. Súčasťou kódexu je napríklad to, že ak sa audítor dohodne na stretnutí s klientom, dohodnutý termín musí vždy dodržať. Audítor nesmie opustiť klienta uprostred sedenia, nesmie pracovať s klientom, ktorý je chorý, unavený, hladný alebo nemá naplnené iné potreby.

Akékoľvek zneužívanie je podľa kódexu neprípustné

Finálna verzia Kódexu scientológa bola publikovaná v roku 1973 a okrem iných v nej nájdete napríklad pravidlo, že člen scientologickej cirkvi nesmie vziať peniaze od človeka, ktorému nedokáže úprimne pomôcť. Kódex prízvukuje, že akékoľvek zneužívanie ľudí je neprípustné a zaväzuje sa bojovať proti akýmkoľvek psychologickým praktikám, ktoré môžu človeku fyzicky ublížiť alebo uškodiť jeho mentálnemu zdraviu. Podobné pravidlá nájdete aj v Kódexe cti či v kódexe, ktorý má názov Cesta ku šťastiu.

Samozrejme, podobne ako množstvo iných kultov, aj scientológia je opradená kontroverziami. Napríklad, viete prečo má scientológia titul cirkvi? Je to tak preto, lebo Hubbard nemal vzdelanie v medicíne a ani v psychológii a tieto povolania bez riadneho vzdelania nie je možné legálne vykonávať. Nikto však nezakáže hlave cirkvi, aby kázala o tom, čomu verí. Hubbardovi mnohí vyčítali, že zasahoval do ľudskej psychiky bez riadneho vzdelania, ale aj to, že na popularizovanie scientologickej cirkvi využíva celebrity. Hubbard si totiž uvedomil, že hollywoodske hviezdy majú nesmierne silný vplyv na „bežnú populáciu“.

Okrem toho, cirkev sa propagovala ako spolok, ktorého cieľom je pomôcť ľuďom lepšie sa spoznať, dosiahnuť spirituálne naplnenie a snažiť sa o dosiahnutie toho, aby ľudia spolunažívali v mieri. Obdobie najväčšej slávy prežívala scientologická cirkev v 70. a v 80. rokoch. Potom sa však začali objavovať príbehy o tom, ako cirkev svojich členov zneužívala a mámila z nich vysoké poplatky za to, že ich duševne očistí. V priebehu rokov nastal výrazný odliv členov cirkvi. Okrem iného za to môže napríklad fakt, že aj keď k nej stále patrí množstvo celebrít, mnoho z nich sa rozhodlo odísť.

Popularitu získal vďaka hollywoodskym hviezdam

Hádam najznámejším členom cirkvi je herec Tom Cruise. Členkou je však už nejaký ten čas aj Kirstie Alley, ktorú poznáte napríklad z filmu Pozri, kto to hovorí. K scientológom patrí okrem mnohých ďalších hercov, hudobníkov či spisovateľov aj John Travolta. Medzi v súčasnosti už bývalých členov patrí napríklad spisovateľ Neil Gaiman, spevák Charles Manson (neskôr si totiž povedal, že scientológia je pre neho príliš bláznivá) či Lisa Marie Presley.

V niektorých krajinách, napríklad v Nemecku či vo Francúzsku, je dnes scientologická cirkev vnímaná skôr ako nebezpečný kult. Ako píše portál Rolling Stone, čoraz viac odchádzajúcich členov priznáva, že ich cirkev rôznymi sľubmi držala v hrsti a zneužívala ich. Padli dokonca obvinenia, že boli členovia neustále pod dozorom, cirkev od nich vyžadovala lojálnosť za každú cenu a dokonca nútila členov k práci, ktorú vykonávať nechceli. V niektorých prípadoch mala scientologická cirkev zničiť a poštvať proti sebe celé rodiny. Samozrejme, cirkev tieto tvrdenia celé roky odmieta, nepripúšťa, že svojich členov akokoľvek zneužíva. Dokonca obviňuje médiá z toho, že zámerne šíri antiscientologickú propagandu.

Po niektorých obvineniach musela cirkev čeliť dokonca aj žalobám zo strany bývalých členov. Do ústrania sa Hubbard stiahol po desiatkach rokoch pôsobenia v roku 1980. Líder napokon zomrel len o 6 rokov neskôr, v roku 1986. Jeho pozíciu zaujal jeho žiak a chránenec David Miscavige. Napriek spomínaným kontroverziám sa však hnutie teší značnej popularite ešte aj dnes, aj keď už nie takej, ako v časoch svojej najväčšej slávy. Údajne aj v súčasnosti príjme cirkev každoročne milióny nových členov. Svoju vetvu má scientologická cirkev aj na Slovensku.