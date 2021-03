Svoju dcéru väznil a znásilňoval 24 rokov. O sadistovi Josefovi Fritzlovi vznikol nový film Dievča v pivnici

V roku 2008 ho zatkla rakúska polícia za to, že od roku 1984 väznil v pivnici domu svoju dcéru Elisabeth Fritzlovú. Po celý ten čas ju kruto mučil a znásilňoval, následkom čoho mu porodila sedem detí. Jedno zomrelo, tri žili v dome a tri s Elizabeth v pivnici. Hororový príbeh sa po rokoch dočkal filmového spracovania.

Dievča v pivnici

Ako informuje portál LAD Bible, svoju premiéru nedávno zažil film s názvom Girl In the Basement (Dievča v pivnici). Hlavnou postavou filmu je Josef Fritzl, ktorý v špeciálne upravenej pivnici domu väznil svoju vlastnú dcéru takmer 25 rokov. Režisérka filmu, Elisabeth Röhm, sa takýmto spôsobom rozhodla vyrozprávať príbeh Sary (zahrala si ju Stefanie Scott) a jej otca Dona (hrá ho Judd Nelson), ktorý svoju dcéru uväznil krátko po jej 18. narodeninách.

Zrejme sa tiež čudujete, prečo sa hlavné postavy volajú Sara a Don. Režisérka niektoré detaily vo filme pozmenila zámerne, aby tak chránila obete, ktoré sa s následkami ohavného zločinu vyrovnávajú do dnešného dňa. Prvýkrát bol film na stanici Lifetime odvysielaný 27. februára a v súčasnosti si ho môžete pozrieť na streamovacej službe Amazon Prime Video.

Čo sa Elizabeth Fritzlovej týka, jej vlastný otec ju v špeciálne upravenej zvukotesnej pivnici držal ako väzňa viac ako 24 rokov. Nedá sa ani spočítať, koľkokrát ju v priebehu tých rokov znásilnil. Elizabethina matka Rosemarie ju síce nahlásila ako nezvestnú osobu, Josef ju však presvedčil, že dcéra ušla z domu a pridala sa k sekte.

Fritzl sa bránil, tvrdil, že nič zlé neurobil

Podobne ako vo filme, celé to začalo krátko po Elizabethiných 18. narodeninách. Fritzl splodil s Elizabeth sedem detí, jedno z nich však krátko po pôrode zomrelo. Tri si Fritzl vzal hore do domu, tri však ostali žiť v pivnici s Elizabeth. Tvrdil, že deti pred domom nechala Elizabeth, pretože sa o nich nedokázala postarať. Josefovo okolie po celý ten čas nič netušilo. Susedia a rodina sa o ňom vyjadrovali ako o slušnej osobe, ktorá všade ľahko zapadne. Bol to údajne tichý introvert.

Jeho pravú tvár odhalilo okolie až v čase, keď jedno z Elizabethiných detí upadlo do kómy a muselo ísť do nemocnice. Lekári totiž nedokázali prísť na to, čo mu je a požiadali, aby sa do nemocnice dostavila aj matka dieťaťa. Fritzl tvrdil, že vtedy 19-ročné dievča v zlom stave do rodičovského domu doniesla Elizabeth.

Polícii sa však niečo nepozdávalo, požiadali preto o listy, ktoré mala jeho dcéra údajne napísať. Ako informoval portál Who, až vtedy Fritzl Elizabeth prepustil. Tá sa chopila šance a o svojom utrpení povedala polícii. Ešte v ten večer skončil Fritzl za mrežami, bránil sa však a tvrdil, že je celkom normálne mať rodinu v pivnici. Verí, že bol obvinený neprávom a právny systém úplne zlyhal.