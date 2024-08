Svoje dieťa dojčila do šiestich rokov, narazila na množstvo kritikov. Niektoré mamičky si myslia, že je to prehnané

Dvojnásobná mamička čelila kritike na sociálnych sieťach za to, že svojho syna dojčila do šiestich rokov. 31-ročná Lauren McLeod povedala, že si myslela, že jej syn sa prestane dojčiť skôr, ale stále o to raz za čas požiadal.

Podľa portálu The Sun tak dojčila naraz dve deti. Lauren prezradila, že obe jej deti začali jesť pevnú stravu a piť vodu, keď mali šesť mesiacov, no dojčenie vnímala ako bonus navyše. Povedala, že materské mlieko považuje za silný posilňovač imunity a tiež veľký komfort. So svojím synom Bowiem sa minulý rok spoločne rozhodli, že je načase s dojčením prestať. Vtedy mal šesť rokov.

Svoje deti ešte donedávna dojčila obe

Svoju štvorročnú dcéru Austrálčanka, ktorá pracuje ako dula, dojčí stále aspoň dvakrát denne a priznala, že s tým neprestane, kým nebude Tigerlily pripravená. Ona a jej manžel podporili rozhodnutie svojich detí pokračovať v dojčení aj potom, čo už neboli bábätká. „Neprekvapilo by ma, keby Tigerlily pokračovala v dojčení až do šiestich rokov ako jej brat.“

Nevidí na tom nič zlé

Hovorí, že bolo pre ňu náročné skĺbiť dojčenie oboch detí naraz a staršieho syna musela kŕmiť menej. Keď mal Bowie dva roky, začal požadovať mlieko len pred spaním. Nakoniec mu stačilo kŕmenie z prsníka raz do týždňa. „Občas potreboval utešiť alebo upokojiť, keď bol chorý. Potom sme sa o tom veľa rozprávali a zhodli sme sa, že by to mal ukončiť.“

Často čelí kritike

Tigerlily sa dojčí stále ráno a večer a Lauren je šťastná, že jej dcéra ešte nechce prestať, hoci priznala, že už nemá toľko mlieka ako kedysi. Niektorí kritici zašli tak ďaleko, že tvrdia, že to, čo robí, je zneužívanie detí. „Dojčenie je úplne normálne, nie je na ňom nič divné ani sexuálne. Verím, že robím správnu vec. Materské mlieko má toľko živín a je plné dobrých vecí. Okrem toho je to krásny spôsob, ako sa spojiť so svojím dieťaťom.“

Vysvetlila, že podľa jej zistení má dojčenie benefity aj po dvoch rokoch a je to podľa nej biologicky normálne a bežné pokračovať až do veku, kedy sa dieťa samo rozhodne, že už stačilo.