Svet animovaných seriálov smúti. Vo veku 87 rokov zomrel spoluautor Scooby-Doo

Legendárny animátor Joe Ruby, ktorý počas života spolupracoval v Kenom Spearsom v spoločnosti Hanna-Barbera Productions, kde zahviezdil najmä vďaka seriálu Scooby-Doo, zomrel v Kalifornii, uvádza portál Unilad.

Joe Ruby sa narodil v roku 1933 v Los Angeles v Kalifornii. Po škole nastúpil do námorníctva a počas vojny v Kórei pracoval ako operátor na torpédoborci.

Neskôr však nastúpil na umeleckú kariéru a začal pracoval u Walta Disneyho ako strihač. Potom prestúpil do Hanna-Barbera Productions a spolu s Kenom Spearsom sa stali autormi niekoľkých animovaných ale aj hraných televíznych programov.

‘Scooby-Doo’ co-creator Joe Ruby dies at 87 of natural causes

