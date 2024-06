Súboj dvoch starých pánov o post najsilnejšieho politika na svete: Prvá debata medzi Bidenom a Trumpom bola zvláštna

Americký prezident Joe Biden a exprezident USA Donald Trump sa vo štvrtok večer stretli v prvej televíznej debate pred novembrovými prezidentskými voľbami, v ktorých si zopakujú súboj spred štyroch rokov. Ani jeden z kandidátov nešetril kritikou a osobnými útokmi na adresu svojho oponenta. Informuje o tom TASR s odvolaním na správy agentúr AP, AFP a Reuters.

Trump by vraj hneď vyriešil vojnu

Debata sa uskutočnila v sídle televízie CNN v Atlante v americkom štáte Georgia. Na jej začiatku si kandidáti nepodali ruky. Jednou z tém bola vojna na Ukrajine. Trump vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin by nikdy nenapadol Ukrajinu, ak by Spojené štáty mali „skutočného prezidenta“. Zároveň znovu zopakoval, že v prípade víťazstva vo voľbách by túto vojnu bol schopný vyriešiť a to dokonca ešte pred januárovou inauguráciou. Neprezradil však, ako to chce dosiahnuť.

Podľa exprezidenta by mal Biden zatlačiť na európskych spojencov, aby vynakladali viac prostriedkov na podporu Ukrajiny. Biden označil Putina za vojnového zločinca, ktorý má na svedomí životy tisícov ľudí. Upozornil, že vojenské ťaženie Ruska v prípade úspechu neskončí len na Ukrajine. Prezident USA sa zároveň ohradil voči Trumpovej výzve na európskych spojencov. „Toto je človek, ktorý chce vystúpiť z NATO… Nemá ani poňatia, o čom to do pekla hovorí,“ reagoval.

V súvislosti s vojnou v Pásme Gazy Trump obvinil Bidena z toho, že sa stavia na stranu Palestínčanov, pretože údajne odmietol pomôcť Izraelu „dokončiť prácu“ vo vojne proti hnutiu Hamas. „Nechce to urobiť. Stal sa z neho Palestínčan – ale nemajú ho radi, pretože je to veľmi zlý Palestínčan, je slabý,“ uviedol bývalý americký prezident.

Kognitívne testy

Trump odmietol priamo odpovedať na otázku, či by v rámci riešenia konfliktu medzi Izraelom a Hamasom podporil vznik Palestínskeho štátu, píše CNN. Biden vyzdvihol návrh dohody o prímerí v Pásme Gazy, ktorý sám na konci mája predstavil a podporil. Trojfázový návrh zahŕňa celkové prímerie, stiahnutie izraelských síl zo všetkých obývaných oblastí Pásma Gazy, prepustenie rukojemníkov.

Diskusia sa okrem ďalších tém ako ekonomika a migrácia týkala aj útoku na Kapitol z januára 2021, ktorý bol vyvrcholením Trumpovej snahy o zvrátenie výsledkov volieb z novembra 2020. Trump povedal, že výsledky tohtoročných volieb bude akceptovať iba v prípade, ak budú spravodlivé a legálne, pričom zopakoval svoje nepodložené tvrdenia o rozsiahlych podvodoch a pochybeniach pri výsledkoch posledných prezidentských volieb.

Biden tvrdí, že Trump povzbudzoval svojich priaznivcov, aby vtrhli do Kapitolu, pričom sedel v Bielom dome a nekonal keď videl, čo sa deje. „Nič neurobil a títo ľudia by mali byť vo väzení,“ uviedol. Debata sa nevyhla ani veku oboch kandidátov a ich spôsobilosti na vykonávanie prezidentských povinností. Trump (78) vyzval Bidena (81), aby sa podrobil kognitívnemu testu.

„Absolvoval som dva testy, kognitívne testy. Ako viete, obidva som zvládol, zverejnili sme ich. On sa nezúčastnil žiadnych. Chcel by som, aby si urobil jeden, len jeden, naozaj ľahký, napríklad prešiel prvých päť otázok. Nedokázal to,“ povedal.

Exprezident však odmietol prezradiť, aký test absolvoval a aký bol jeho výsledok, takže jeho tvrdenia nie je možné overiť. Biden v tejto súvislosti poznamenal, že Trump je len o tri roky mladší. Agentúra AP skonštatovala, že Biden podal v debate nevyrovnaný výkon, čím vykryštalizoval obavy mnohých Američanov, že vo veku 81 rokov je príliš starý na výkon funkcie prezidenta. Počas svojich vyjadrení sa často zastavoval. Trump svojou rétorikou pripomenul americkým občanom búrlivé štyri roky v prezidentskom úrade, čím sa snažil získať skeptických voličov.