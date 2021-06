Štyri mesiace držali obézne ženy extrémnu diétu. Aj keď schudli, stalo sa u nich niečo nečakané

V čase leta a letných dovoleniek sa mnohí ľudia snažia rýchlo schudnúť, aby v plavkách vyzerali dobre. Nový výskum ohľadom diét však zistil, že extrémne nízkokalorické diéty môžu významne zmeniť črevný mikrobióm. Zvyšuje sa hladina patogénnej baktérie Clostridium difficile, ktorá býva príčinou hnačiek a črevných zápalov.

Zaujímavé však bolo, že osoby zapojené do štúdie nevykazovali žiadne príznaky spojené s touto baktériou aj napriek tomu, že jej hladiny v čreve sa zvýšili, píše portál Science Alert.

800 kalórií denne

Vedci v štúdii publikovanej v časopise Nature skúmali po dobu 16 týždňov 80 žien a nadváhou a obezitou. Polovica z nich počas tejto doby konzumovala iba potravu v tekutej forme s veľmi nízkym obsahom kalórií, a to iba na úrovni 800 kalórií denne. Druhá polovica si udržiavala svoju telesnú hmotnosť.

Skupina s touto radikálnou diétou logicky schudla, no výrazne sa zmenil aj ich črevný mikrobióm. Naše črevné mikrobiómy sú v skutočnosti jedinečné, tak ako aj my a obsahujú miliardy rôznych baktérií.

“Naše výsledky ukazujú, že úloha kalórií pri regulácii hmotnosti je oveľa zložitejšia ako samotné množstvo energie, ktorú človek príjme,” hovorí mikrobiológ Peter Turnbaugh z Kalifornskej univerzity v San Franciscu.

Transplantácia stolice myšiam

V ďalšej fáze výskumu vedci transplantovali stolicu od piatich žien, ktoré schudli najviac do čriev laboratórnych myší držaných v sterilnom prostredí tak, že ich črevá neboli osídlené žiadnymi inými baktériami.

Aj keď sa myšiam strava nezmenila, po transplantácii schudli v priemere 10 percent zo svojej hmotnosti. Následné sekvenovanie ukázalo, že v čreve majú tiež veľké hladiny baktérie Clostridium difficile.

Tie sa bežne vyskytujú v črevách, zvyčajne sú však kontrolované procesom metabolizmu tukov. Na základe tohto výskumu sa javí, že strava s veľmi nízkym obsahom kalórií nedokáže počet Clostridium difficile kontrolovať. Vedci tiež pozorovali, že Clostridium difficile zmenil metabolizmus a ten prijal viac cukrov.

Nemala by to byť skratka v chudnutí

Úrovne tejto baktérie môžu stúpať v dôsledku liečby antibiotikami, čo vedie k problémom s tráviacim traktom, napríklad k hnačkám. “Dokázali sme, že Clostridium difficile produkuje toxíny typicky spojené s touto baktériou a že je to to, čo závisí od úbytku hmotnosti zvierat. Napriek tomu u ľudí ani u zvierat v štúdii neboli zaznamenané príslušné znaky zápalu čriev,” povedal endokrinológ Joachim Spranger z Charité – Universitätsmedizin Berlin.

Vedci upozorňujú, že aj keď sa zatiaľ neprejavili nepriaznivé účinky, ktoré by sa za normálnych okolností dali očakávať od Clostridium difficile, nemali by ju ľudia využívať za skratku v chudnutí.

Podľa mikrobiológa Petra Turnbaugha, Clostridium difficile môže mať viacej úloh. Hovorí o potrebe budúcich štúdií, ktoré by zahŕňali väčšie vzorky ľudí. Kľúčové by malo byť pochopenie celého črevného mikrobiómu, čím by sa mohlo pomôcť napríklad ľuďom s obezitou.