Strašidelná predpoveď vedcov z roku 1972: Už o niekoľko rokov má dôjsť na Zemi ku globálnemu kolapsu

Ak sa okamžite nezmenia naše priority, už čoskoro nás čaká globálny kolaps. Aj takýto scenár predpovedali vedci z MIT v roku 1972. Podarí sa hrozbu zvrátiť alebo naozaj čaká už o 20 rokov ľudstvo temný koniec?

Čo sa stane do roku 2040?

Ako informuje portál Vice, predpoveď, ktorú vytvorili vedci z MIT, bola pôvodne publikovaná v roku 1972 v knihe The Limits to Growth (v preklade Hranice rastu). V nej odborníci tvrdia, že ak korporácie a vlády nezmenia svoje priority a budú sa ďalej slepo hnať len za ekonomickým rastom, a to bez ohľadu na následky, hrozí modernej spoločnosti kolaps, píše portál Science Alert. Vedci vytvorili celkovo 12 scenárov, pričom väčšina z nich nie je vôbec pozitívna.

Vedci predpovedali, že ľudstvo napokon prírodné zdroje vyčerpá do takej miery, že ďalší ekonomický rast už jednoducho nebude možný. Ten najtemnejší zo všetkých scenárov predvídal, že svoj vrchol dosiahne okolo roku 2040. Následne však má dôjsť k prudkému poklesu, jedla bude nedostatok, prírodné zdroje budú celkom vyčerpané a zastaví sa aj rast globálnej populácie. Samozrejme, to neznamená, že ľudstvo vyhynie. Životná úroveň však prudko poklesne a situácia sa nezlepší niekoľko desiatok rokov.

Ako to vyzerá dnes, keď je už rok 2040 tak blízko? Vedkyňa Gaya Herrington sa rozhodla, že vykoná analýzu a jej výsledky publikovala v časopise Journal of Industrial Ecology. Vo svojej práci vzala do úvahy množstvo rôznych faktorov, vrátane miery znečistenia, plodnosti, množstva ľudí obývajúcich planétu či dostupnosť potravy. Výsledky sú znepokojivé, ukázalo sa totiž, že sa postupne napĺňajú najmenej 2 z 12 scenárov. Jeden z nich spomíname vyššie, v rámci druhého scenára vedci predvídali, že technológie nám pomôžu popasovať sa so znečistením a udržať si zásoby potravín, aj keď sa prírodné zdroje vyčerpávajú.

Ľudstvo má ešte stále čas na zmenu

Aj keď druhý scenár predstavuje pre ľudstvo o niečo menší šok, nedostatok prírodných zdrojov aj tak povedie k bodu, kedy sa ekonomický rast zastaví a začne prudko klesať. V oboch prípadoch pocítime prvé príznaky kolapsu už približne o 10 rokov. Dobrá správa však je, že ešte stále nie je príliš neskoro na zmenu. Dôležité však je, aby sa ľudstvo samo rozhodlo ekonomický rast spomaliť, a to skôr, ako nás k tomu prinúti nedostatok prírodných zdrojov.

Je nevyhnutné, aby sa zmenil hodnotový rebríček spoločnosti. Ideálne podľa Harringtonovej bude, ak budú ľudia preferovať menšie rodiny, antikoncepčné prostriedky budú dostupné pre každého, na prvom mieste budú zdravotná starostlivosť a vzdelanie. V takom prípade bude mať celá populácia k dispozícii dostatok jedla. Zvládneme aj znečistenie a prírodné zdroje budú mať šancu zregenerovať sa. V takom prípade sa kolapsu vyhneme.

Znie to síce ako utópia, no ľudstvo má ešte čas na zmenu, nie je ho však veľa. Aj pandémia koronavírusu je dôkazom toho, že ak je tu nutné, dokážeme sa prispôsobiť a čeliť aj tej najväčšej kríze.