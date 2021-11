Stíhačka F-35 vyštartovala a po pár metroch sa zrútila do mora. Celú situáciu zachytáva uniknuté video

Britský princ Charles zrušil v piatok plánovanú návštevu lietadlovej lode HMS Queen Elizabeth po tom, ako sa tento týždeň jej stíhačka typu F-35B zrútila do vôd Stredozemného mora. Informovala o tom agentúra Reuters.

Charles mal ísť na prehliadku lietadlovej lode kotviacej neďaleko Alexandrie počas posledného dňa svojej návštevy v Egypte. Niekoľko hodín pred podujatím však jeho kancelária oznámila, že návšteva sa neuskutoční.

Stíhačka F-35B v hodnote zhruba 100 milión eur sa zrútila do Stredozemného mora v stredu. Pilotovi sa podarilo katapultovať a bezpečne sa vrátil na loď. Lockheed Martin F–35 Lightning II je jednomotorové viacúčelové stíhacie lietadlo piatej generácie. Variant B označuje typ schopný kolmého vzletu a pristátia.

Ako informuje BBC, na sociálnych sieťach sa objavilo video, ktoré incident zachytáva. Na záberoch je vidieť, že pilot sa katapultoval. Ministerstvo obrany odmietlo zábery komentovať, no záznam, ktorý sa podarilo vyhotoviť je pomerne unikátny. Stíhačka odštartuje, prejde niekoľko metrov a rúti sa do mora. O tom, prečo došlo k havárii sa zatiaľ len špekuluje, na vine môže byť napríklad aj porucha motora.

