Steven Seagal poslal Putinovi kontroverzné blahoželanie k narodeninám. Protirečil si, ľudia sa z neho smejú

Herec Steven Seagal sa netají svojou náklonnosťou k Vladimirovi Putinovi. V lete vyvolal kontroverziu svojimi fotografiami zo zajateckého tábora v Donbase, aj označením ruského prezidenta za „najlepšieho svetového lídra“. Teraz mu poslal blahoželanie k narodeninám a pridal sa tak k bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi či čečenskému vodcovi Ramzanovi Kadyrovi, informuje UNILAD.

Vladimir Putin oslávil svoje 70. narodeniny 7. októbra. Z Washingtonu ani Bruselu sa blahoželaní nedočkal, od Stevena Seagala však áno. Herec s ním prišiel priamo na svojom Instagrame.

Somehow I missed Steven Seagal’s birthday message to Putin on Friday pic.twitter.com/0aPtSDxQCb — max seddon (@maxseddon) October 9, 2022

Putinove narodeniny nazval „veľmi dôležitým dňom“

„Dnes má prezident Putin narodeniny,“ povedal Seagal a pokračoval tým, že žijeme vo veľmi ťažkých časoch. Putina označil za jedného z najväčších svetových lídrov a jedného z najväčších prezidentov na svete.

Následne si Seagalove slová začali protirečiť. Uviedol, že chce rýchly koniec „ukrajinskej vojny“, no zároveň sa modlí, aby Putin získal podporu a rešpekt, ktorý potrebuje. Na záver dodal, že dúfa, že budeme žiť vo svete mieru.

Ľudia sa bavia na jeho vzhľade

Kontroverzné blahoželanie sa začalo šíriť aj na Twitteri. Zdieľal ho napríklad reportér Financial Times Max Seddon. Ľudia začali špekulovať o tom, či je na videu naozaj Steven Seagal.

„Toto nemôže byť skutočné,“ napísal jeden z užívateľov. Ďalší vtipkovali na úkor hercovho vzhľadu. Mnohé poznámky sa týkali jeho čiernych vlasov.

Seagal má k Rusku blízko

Steven Seagal získal ruské občianstvo už v roku 2017, uvádza The Independent. Ukrajina mu v reakcii na to zakázala vstup do krajiny.

O rok neskôr sa z herca stal veľvyslanec Ruska, ktorého úlohou má byť snaha o zlepšenie vzťahov s USA. V apríli tohto roka sa dokonca zúčastnil v Moskve na slávnostnej večeri pri príležitosti vlastných narodením.