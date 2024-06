Štátna spoločnosť Slovensko IT končí: Minister investícií Raši avizuje trestné oznámenie

Štátna spoločnosť Slovensko IT končí a minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) avizuje trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Informoval o tom na tlačovej besede. Trestné oznámenie podľa neho súvisí so zisteniami Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ), ktorý našiel pri kontrole viac ako dve desiatky porušení zákona, ako aj plytvanie prostriedkami štátu, čo podľa Rašiho nemôže ostať bez odozvy.

Strata spoločnosti je podľa Rašiho sedem miliónov eur, dodal ale, že štát zaplatí ďalšie štyri milióny eur napríklad za ukončenie nájomných vzťahov a úhradu všetkých zákonom stanovených požiadaviek voči zamestnancom. Celkový účet by sa mal vyšplhať na 11 miliónov eur. Dodal, že v priestoroch v Košiciach, kde spoločnosť sídlila, skončí ku 30. júnu. Následne nastúpi likvidátor, ktorý podľa zákona spoločnosť uzavrie tak, aby sa dokončili zvyšné záväzky, ktoré Slovensko IT má voči štátu. Proces likvidácie by mal podľa ministra trvať niekoľko mesiacov, poznamenal, že likvidácia štátnych spoločností je raritná.

Trestné oznámenie je už pripravené

Trestné oznámenie podáva rezort investícií ako jediný akcionár predmetnej spoločnosti. Podľa Rašiho je už pripravené a podané by malo byť v najbližších dňoch. „Ministerstvo je povinné podať trestné oznámenie, pretože NKÚ zistil 27 zistení, z ktorých sú mnohé o porušení zákona, účtovníctva, o porušení vedenia štátneho výkazníctva, o tom, že sa robili rozhodnutia bez toho, aby boli v súlade so zákonom. Míňali sa neefektívne finančné prostriedky štátu,“ priblížil.

Spoločnosť podľa Rašiho žila len z finančných injekcií od štátu. Z neúspechu viní svoju predchodkyňu Veroniku Remišovú (predsedníčka strany Za ľudí) i ministra úradníckej vlády Petra Balíka. Poukázal napríklad na to, že spoločnosť, v ktorej pracovali programátori, si objednala web od externej firmy.

Raši uviedol, že osem mesiacov od vzniku spoločnosť vyplácala plné mzdy stovke zamestnancov, ktorí ale nevykonávali žiadnu prácu. Prenajímala si tiež priestory za 240 tisíc eur, podotkol, že nové vedenie firmy tento výdavok znížilo zhruba o polovicu.

Podľa ministra sa ale zistilo, že firma nedokáže plniť požiadavky štátu, respektíve to dokáže robiť len čiastkovo, služby sa naďalej objednávali u externých firiem. Firma podľa ministra investícií generovala neustále stratu, s výnimkou jedného roka, no tento zisk bol podľa jeho slov účtovný. Išlo o rok 2022, kedy firma vykázala zisk čosi vyše 370-tisíc eur. Doplnil, že Slovensko IT si ani neviedlo účtovníctvo, ani povinné štátne výkazníctvo.

Generálny riaditeľ spoločnosti Tomáš Olexa, ktorý v súčasnosti vedie túto firmu, uviedol, že museli pristúpiť k prepúšťaniu. Zdôraznil, že zamestnanci dostanú to, čo im patrí podľa zákonníka práce aby neboli ukrátení, spolupracujú aj s úradmi práce. V súčasnosti ostalo v spoločnosti asi 30 zamestnancov, spolu s hŕstkou dohodárov, ktorí sa venujú projektu pre Úrad pre verejné obstarávanie, a ktorí ešte dokončujú, čo je potrebné.

Slovensko IT ako zamestnávateľ skončí ku koncu júla, keďže odvtedy už nebude mať zamestnancov. Spoločnosť ako celok by mohla zaniknúť počas druhej polovice roka, prípadne začiatkom budúceho roka. Raši neuviedol, či v budúcnosti založia obdobnú firmu, alebo budú objednávať služby od externých dodávateľov. „Najprv musíme dokončiť tento „pohreb“,“ vyjadril sa. V momentálnej situácii by ale neodporúčal vytvorenie takéhoto projektu bez toho, aby štát jednoznačne vedel, čo potrebuje a čo chce.