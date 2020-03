Šťastie sa vraj za peniaze kúpiť nedá. Vedcom sa však podarilo dokázať pravý opak

Skúmanie šťastia má mnoho podôb, od tej filozofickej až po fyziologickú. Vedci už veky skúmajú sivú hmotu mozgu v snahe zistiť, čo pocit šťastia a spokojnosti vyvoláva.

Môžeme si šťastie kúpiť?

Môžeme alebo nemôžeme si za peniaze kúpiť šťastie? Ako informuje portál CNN, presne touto otázkou sa zaoberala skupinka nemeckých vedcov v štúdii, kde sa okrem iného venovali aj súvislosti medzi šťastím a altruizmom. Ukázalo sa, že ak niekto daruje peniaze, aby zachránil inej osobe život, pocit šťastia sa dostaví, nepretrvá však dlho. Študenti, ktorí sa výskumu zúčastnili, boli po mesiaci od darovania peňazí menej šťastní ako tí, ktorí si peniaze ponechali.

To znamená, že prosociálne správanie nemusí automaticky znamenať šťastie, pretože sa niečoho musíme vzdať, čo v konečnom dôsledku pocit šťastia znižuje. Vedcov výsledok prekvapil, vzhľadom na to, že protirečí všetkým doterajším zisteniam. Predchádzajúce štúdie skúmali skeny mozgov a ukázalo sa, že dávanie iným stimuluje v mozgu oblasť, ktorá je zodpovedná za vyplavovanie hormónov zodpovedných za pocit šťastia.

Veľmi prospešné je napríklad dobrovoľníctvo. Vedci zistili, že jeho vykonávanie znižuje riziko vzniku depresie či kognitívnych ťažkostí, redukuje stres a dokonca predlžuje život. Je to tak preto, lebo dobrovoľníctvo podporuje pocit spolupatričnosti a už pred časom sa podarilo dokázať, že práve to je kľúčom k zdravému a šťastnému životu. Zdá sa teda, že dôležité je dať svojmu životu nejaký zmysel.

Kľúčom je spolupatričnosť

Okrem toho, aj keď nás darovanie, napríklad charite, nemusí urobiť šťastnými, výskumy preukázali, že takýto čin znižuje krvný tlak a zlepšuje celkové zdravie kardiovaskulárneho systému. Dokázal to výskum, v rámci ktorého bola jedna skupina dobrovoľníkov požiadaná, aby investovala 40 dolárov do seba a druhá skupina mala 40 dolárov investovať do niekoho iného. Všetci účastníci trpeli vysokým krvným tlakom. Na konci 6 týždňov trvajúcej štúdie mali účastníci, ktorí peniaze investovali do iných, nižší krvný tlak. Okrem toho, darovanie údajne pomáha aj redukovať pocit bolesti.

Výsledky najnovšej štúdie boli publikované v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences a uvádza sa v nej, že 300 študentov bolo požiadaných, aby sa rozhodli medzi lotériou A a lotériou B. Tí, ktorí sa rozhodli pre lotériu A, mali vysokú šancu, že dostanú 100 eur, ktoré môžu investovať do seba. Tí, ktorí sa rozhodli pre lotériu B síce peniaze nedostali, mohli však darovať 350 eur, ktoré by zachránili život človeku s tuberkulózou.

Až 60 percent účastníkov sa rozhodli pre lotériu B a následné dotazníky ukázali, že sú so svojim rozhodnutím skutočne spokojní a tešia sa z neho. Avšak po mesiaci boli výsledky celkom iné. Tí, ktorí sa rozhodli pre lotériu B, boli menej šťastní ako tí, ktorí sa rozhodli pre lotériu A, a teda osobný prospech.

Zaujímavé bolo, že v závere výskumu boli najšťastnejší tí, ktorí sa rozhodli pre lotériu B ale nedostali sa do nej, boli zaradení do lotérie A a neskôr vyhrali 100 eur.