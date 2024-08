Stačilo málo a osud princa Louisa by bol úplne iný. Vďaka zosnulej kráľovnej Alžbete neprišiel o dôležitú vec

Pokiaľ by kráľovná Alžbeta pred narodením princa Louisa nezmenila kráľovský dekrét, jeho oficiálny titul by mohol byť úplne iný. Upozornil na to portál Tyla.

Oficiálny titul najmladšieho dieťaťa princa Williama a princeznej Kate znie: jeho kráľovská výsosť princ Louis z Walesu. Šesťročný chlapec je momentálne štvrtým v poradí na trón, za svojím otcom Williamom, starším bratom Georgeom a staršou sestrou Charlotte. Ak by však jeho prastará mama, kráľovná Alžbeta, nezapracovala na zvrátení starého pravidla, prišiel by o svoj titul.

Kráľovná Alžbeta presadila dôležitý zákon

Kráľovná ešte v roku 2013 presadzovala zákon o nástupníctve koruny a odstránila tak systém, kedy sa uprednostňoval prvorodený muž. Vďaka nej teda nebolo nástupníctvo privilegované na základe pohlavia, ale len na základe poradia v narodení. Keby tak neurobila, princ Louis by bol tretí v poradí na trón, pred svojou staršou sestrou.

Louis by nemal titul princa

Kráľovná vyhlásila, že synovia a dcéry budúceho vládcu majú rovnaké právo na trón a rozhoduje len poradie narodenia. Kráľovná okrem toho tiež vyhlásila (a to ešte pred narodením Williama), že všetky deti najstaršieho potomka panovníka môžu mať tituly princa a princeznej. Preto sa po narodení z Georga stala jeho kráľovská výsosť princ George z Cambridge, rovnako aj z jeho sestry Charlotte.

Keby však túto zmenu kráľovná neurobila, Louis ako tretí v poradí by už nárok na titul princa nemal a bol by známy len ako pán Louis Cambridge (poprípade Wales, podľa titulu svojho otca) alebo Louis Windsor. Kým jeho starší súrodenci sa občas zúčastňujú na rôznych kráľovských podujatiach, Louisa ešte tak často na verejnosti nevidíme. Čaká ho to, až keď bude trochu starší, hoci Kate prezradila, že keď išli minulý rok George a Charlotte na Wimbledon bez neho, bol veľmi rozrušený.