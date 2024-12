Správa, ktorá divákov Dunaja, k vašim službám rozhodne nepoteší: Ich obavy sa naplnili, dôjde k zmene

Viacero postáv sa stihlo počas vysielania tohto dobového seriálu zmeniť – či už k lepšiemu alebo k horšiemu. Niektoré si svoj charakterový posun ponechali, iným stačilo málo a vrátili sa späť tam, kde začali. Teraz sa očakáva, že sa to stane znova.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ôsma séria Dunaja, k vašim službám sa blíži ku koncu. Už tento týždeň sa uzavrú osudy obľúbených postáv a diváci dostanú odpovede na otázky, či už ide o prežitie Anny a Alberta alebo potrestanie Rudolfa a Horsta Grabeho. Navyše, je stále otázne, či sa Klára skutočne pomstí Walterovi a či sa on zas pomstí Holubcovi.

Vracia sa starý Walter

Napriek tomu, že diskusia divákov začala tým, že sa tešili z toho, že Grabe konečne skončil potrestaný, rýchlo sa ich radosť zmenila na smútok. To, že Grabeho odviedli, totiž neznamená, že v seriáli skončí zlo a už vôbec nie to, že by sa skončili transporty Židov do pracovných táborov.

„Transporty nie sú zastavené. Zákerný Walter je naspäť…“ skonštatovala diváčka. Ďalšia na to hneď zareagovala a napísala: „Však práve a Walter ich nedokáže zastaviť. Nemá taký vplyv, ako mal Grabe, takže tipujem, že Anna s malou skončia vo vlaku.“

„Ani by ich nechcel zastaviť,“ upozornila tretia, na čo dostala odpoveď: „No a to je druhá vec, on sa bude chcieť len pomstiť teraz všetkým.“

Práve Walterova pomsta sa stala v súčasnosti hlavným predmetom diskusií divákov. Zhodujú sa totiž na tom, že zatiaľ čo celú túto sériu mohli sledovať jeho zmenu k lepšiemu, tá teraz končí. Na obrazovky sa totiž vracia krutý Walter, ktorý sa nezastaví pred ničím a ktorého v minulosti mohli zažiť napríklad, keď vzal Eve syna.

„No, bude ako nebolo. Walter pomstí brata. Bude veľmi zlý,“ skonštatovala diváčka.

„Žiaľ, ale všetko bude už len horšie. Walter sa teraz nezastaví pred ničím. To, že musel usmrtiť svojho brata, aby ho vlastne ochránil pred týraním a pomalým zomieraním, to ho veľmi poznačilo. Bude z neho ešte horší človek. A zatknutím Grabera úplne padla nádej na zastavenie transportov Židov,“ pridala sa ďalšia.

„Je to len môj postreh, myslím, že Walter sa otočí proti svojim,“ píše tretia, na čo dostala odpoveď od inej: „Niekde som čítala, že pôjde proti svojej strane, ale či to tak bude, uvidíme.“

„Okrádať vlastných sa mu nevyplatilo. Horšie je, že Walter bude ešte horšie monštrum ako Grabe. Ako sa hovorí: po zlom nečakaj dobré, ale ešte horšie. Starý Walter sa vracia, a v plnej sile,“ poznamenala tretia diváčka k obom postavám.

„Vracia sa ešte horší, lebo ho ženie pomsta a jeho hnev si odnesú aj nevinní,“ vysvetlila iná fanúšička seriálu.