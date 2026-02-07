Športovci na olympiáde si mali pichať látku do pohlavného údu. Chceli získať konkurenčnú výhodu, vyšetrujú ich

Dopingová agentúra vyšetruje, či si skokani na lyžiach vstrekovali kyselinu do penisu.

Svetová antidopingová agentúra (WADA) bola poverená mimoriadnym vyšetrovaním na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Ako referuje web The Guardian, výskumníci WADA vyšetrujú, či si skokani na lyžiach injekčne pichali kyselinu hyalurónovú do penisu, aby získali konkurenčnú výhodu.

Obvinenia ako prvý vzniesol nemecký denník Bild, ktorý tvrdil, že niektorí športovci si injekčne aplikovali kyselinu hyalurónovú do penisu, aby im lepšie sedel v neoprene. „Kyselina hyalurónová môže dočasne spôsobiť, že penis bude hrubší ako zvyčajne,“ povedal urológ Eric Chung v rozhovore pre denník The Guardian.

Skokani na lyžiach si nechávajú ušiť obleky na mieru, vrátane výšky rozkroku. Tá sa určuje pomocou skenera tela schváleného Medzinárodnou lyžiarskou a snoubordovou federáciou (FIS) za prítomnosti lekára.

Ilustračná foto z olympiády: SITA/AP

Veľkosť obleku môže ovplyvniť vztlak

Celková veľkosť obleku môže ovplyvniť vztlak, ktorý skokan dostane, a tým aj dĺžku jeho skokov. Výskum ukázal, že zväčšenie obvodu obleku o dva centimetre znižuje odpor vzduchu o štyri percentá a zvyšuje vztlak o päť percent. Zmena obleku o dva centimetre by znamenala priemerný skok dlhší o 5,8 metra.

Nafúknutím penisu môže športovec získať povolenie mať väčší neoprénový oblek, než by inak dostal. Zatiaľ čo WADA vyšetruje pravdivosť tvrdení, urológ Chung varuje pred kopírovaním tohto triku ako domáceho lieku a tvrdí, že to so sebou nesie značné riziká.

Vážne zdravotné riziká

„Zlá technika injekčného podávania alebo nesprávne dávkovanie môže spôsobiť deformáciu a sexuálnu dysfunkciu. V najhoršom prípade to môže viesť k nekróze a strate penisu,“ tvrdí Chung.

