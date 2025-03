Spolu s koncom série sa v Dunaji, k vašim službám nakopilo množstvo chýb. Frustrovaní diváci nechápu, čo sa stalo

Pozornému oku diváka často neuniknú chyby. Napríklad, keď majú herečky gélové nechty alebo si jeden z hercov zabudne zložiť obrúčku. Nad takýmito chybami však diváci len mávnu rukou a neriešia ich ďalej. Čo ich však vie zmiasť alebo možno niekedy aj nahnevať, je, keď sa dej neposúva tým smerom, akým by očakávali.

Ďalšia séria Dunaja, k vašim službám je oficiálne ukončená. Deviatu sériu uzavrela utorková dvadsiata druhá epizóda a už zajtra sa diváci môžu tešiť na novú sériu. Našťastie nemusia čakať, keďže ostalo veľa nezodpovedaných otázok a namiesto toho, aby sa dočkali rozuzlenia, sa dej ešte viac zamotal. Dokonca natoľko, že si myslia, že je to chyba.

Upozornili na viaceré nedostatky

Televízia Markíza pridáva úryvky z epizód aj na sociálne siete a necháva tak divákom priestor na diskusiu. Ak si však otvoríte oficiálny profil televízie na Facebooku, zistíte, že sa pod poslednými príspevkami ohľadom Dunaja, k vašim službám hromadí kritika. Divákom totiž prekáža viacero vecí a riešia hneď niekoľko postáv.

Prvou chybou je to, že považujú Holubcovu reakciu na fotku Lukáša s jeho mamou za prehnanú. „A čo môže táto fotka narobiť? Veď je tam ako malý chlapec s mamou. No nechám sa prekvapiť, ale Tónko niečo vymyslí.“, „A čo si myslel, že sa vyliahol z vajca? Na čo už len mohol prísť z fotky.“ – nechápavo sa chytajú za hlavu diváci.

Argumentovali navyše tým, že Holubec bude musieť požiadať Kristiána, aby zistil viac, keďže na fotke neboli mená, a tak nie je možné, aby hneď vedel identitu Kudličkovej matky. Zatiaľ tak považujú túto fotku za zbytočnú a nechápu, prečo sa na ňu kladie taký dôraz.

Dráma medzi Holubcom a Kudličkom však nie je to jediné, čomu venujú pozornosť. V šoku tiež ostali z toho, za aký krátky čas sa podarilo Vilme vyštudovať medicínu. Rozumejú tomu, že vo vojne bola doba štúdia skrátená, no zdá sa im nelogické, aby jej na to stačilo len pár mesiacov.

„Však len končí prvý semester, nie?“ pýtala sa zmätená diváčka, na čo jej hneď iná odpovedala: „Nie, komplet medicínu za 6 mesiacov.“

„Za polroka štúdia sa stať lekárkou, tak to ani vo vojne nebolo. Možno zdravotné sestry sa zaučili za pár týždňov,“ ďalšia diváčka zas argumentuje. „To bolo veľmi rýchle štúdium,“ nechápavo krúti hlavou štvrtá.

Na dôležitú vec vraj úplne zabudli