Spoločnosti z nádrže uniklo 367-tisíc litrov červeného vína. Nápoj sa dostal aj do rieky

V kalifornskom Sonoma County vytieklo z nádrže spoločnosti Rodney Strong Vineyards viac ako 367-tisíc litrov červeného vína. Dôvodom boli otvorené dvere na nádrži. Tamojšie úrady informovali, že prípad sa stal v stredu.

Únik sa im podarilo neskôr zastaviť, no podľa predbežných odhadov sa do miestnej rieky mohlo dostať 174-tisíc až 367-tisíc litrov vína. Russian River tečie z Mendocino County a severne od San Francisco Bay sa vlieva do Tichého oceánu.

Zatiaľ nehlásia žiadne uhynuté ryby, no kyslosť vína pravdepodobne zabije hmyz, ktorým sa ryby živia. Hovorca firmy Chris O’Gorman vo štvrtok uviedol, že začali interné vyšetrovanie a spolupracujú s úradmi. „Veľmi nás to znepokojilo a robíme všetko pre ochranu našich riek,“ dodal.