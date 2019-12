Spoločnosti do rieky unikli tisíce litrov whisky. Teraz musí za to zaplatiť masívnu pokutu

Pri požiari skladu spoločnosti Jim Beam, v ktorom sa nachádzalo najmenej 40-tisíc sudov s pálenkou, ktorý každý mal objem 250 litrov, došlo aj k úniku whisky do neďalekej rieky Kentucky.

Pri hasení požiaru šesťpodlažného skladu v meste Versailles sa v júli podieľalo 40 hasičov. Budova skladu, v ktorom požiar vypukol, sa zrútila, avšak jej trosky v dôsledku prítomnosti veľkého množstva alkoholu horeli ešte na druhý deň. Požiar mohol vypuknúť v dôsledku zásahu blesku.

Ako uvádza pri požiari do rieky Kentucky uniklo nezistené množstvo alkoholu. Rieka páchla po whisky a únik spôsobil závažnú škodu na životnom prostredí, keďže v dôsledku jeho obsahu vo vode začali hynúť ryby. Za to Jim Beam dostal pokutu 600-tisíc dolárov (537-tisíc eur) a zaplatiť musí ďalších 112-tisíc dolárov (100-tisíc eur) za sanáciu škôd.

Spoločnosť sa snažila minimalizovať škody na životnom prostredí, no úniku alkoholu do blízkeho potoka, ktorý sa potom rozšíril do rieky zabrániť nedokázala. Uznala svoje pochybenie a zasiahnutie a narušenie života v rieke.

V sudoch bol umiestnený ešte mladý alkohol, ktorý v nich zrel a tak zničenie zásob nemá vplyv na produkciu whisky Jim Beam.