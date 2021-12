Spoilerov pribúda, no kiná sú stále zavreté: Nový Spider-Man láme rekordy, Slováci na film chodia do Česka

Patril k najočakávanejším filmom roka 2021 a to aj napriek tomu, že jeho premietanie v kinách po celom svete bolo viac-menej kvôli pandémii neisté. Zatiaľ, čo na Slovensku jeho premiéru pre zatvorené kinosály tunajší distribútor odložil, iné je to na americkej pôde a v okolitých krajinách sveta. Tretí MCU Spider-Man zobral kiná doslova útokom a stal sa z neho nielen najlepšie hodnotený diel série, ale zároveň aj tretí najlepšie zarábajúci film počas otváracieho víkendu v histórii kinematografie. A to aj napriek pandémii.

Kým na Slovensku si na film Spider-Man: Bez domova (Spider-Man: No Way Home) budeme musieť počkať do januára (ak sa vtedy vôbec kinosály otvoria), za našimi hranicami už túto očakávanú a veľkolepú komiksovku majú možnosť vidieť na veľkom plátne. Ako sa dalo predpokladať, tretí Spidey vzal kiná po celom svete doslova útokom. O tom, že bude lámať rekordy, sa vedelo niekoľko týždňov dopredu, ale že až tak, to nikomu popravde ani len nenapadlo.

Rekordný film aj napriek pandémii

Snímka, ktorá prepája nemožné a nečakané, sa totiž dostala do čela rebríčka návštevnosti i zárobkov počas uplynulého víkendu a postupne sa stáva rekordnou. Spider-Man: Bez domova si tak pripísal úspech v podobe nielen najlepšieho predpredaja lístkov, ale stal sa tiež so zárobkom 587 miliónov dolárov tretím najlepšie zarábajúcim filmom v histórii počas otváracieho víkendu, teda počas prvých troch premietacích dní v kinách.

Tento rekord však neznamená veľa len pre samotnú históriu kinematografie, ale aj pre štúdio Sony, ktoré za filmom spolu s Disneyho Marvel Studios stojí. Ide preň o najlepší otvárací víkend vôbec. Výsledky sú o to prekvapivejšie, že svet stále bojuje s pandémiou a mnohé kiná (vrátane tých slovenských) sú práve v tejto dobe zatvorené.

Predznamenávalo to aj zverejnenie traileru

O tom, že pôjde o rekordný a milovníkmi komiksoviek očakávaný film, svedčili aj rekordné videnia prvého traileru na tento snímok. Ten zbúral všetky rekordy v sledovanosti, keď len v priebehu 24 hodín naprieč rôznymi platformami dosiahol viac ako 355 miliónov vzhliadnutí. Rekord predtým držal film Avengers: Endgame, ktorý za rovnaký čas dosiahol „len“ 289 miliónov videní.

Záujem divákov o film bol vyvolaný najmä mnohými uniknutými spoilermi, ale aj potvrdeným účinkovaním hercov z predchádzajúcich filmov o Spider-Manovi, kedy sa o vzniku niečoho takého, ako je koncept Marvel Cinematic Universe (MCU), ešte vlastne ani nechyrovalo. Obe tieto série (v jednej hral hlavnú úlohu Petera Parkera herec Tobey Maguire, v tej druhej Andrew Garfield) sa tak viac-menej napoja na tú súčasnú, ktorá sa v dohľadnej dobe niekoľkých rokov rozšíri o ďalšie tri filmy, pričom ako obľúbený Spidey sa v nich opäť objavím Tom Holland. V čom ďalšom ale tkvie úspech tohto filmu?

Vôbec prvýkrát vo filmovej histórii je totožnosť Spider-Mana odhalená širokej verejnosti a náš dobrý sused už nedokáže oddeliť svoju zodpovednosť superhrdinu od bežného života, kvôli čomu sa jeho najbližší ocitajú vo veľkom nebezpečenstve.

Spidey sa preto rozhodne o pomoc požiadať Doctora Strangea (hrá ho Benedict Cumberbatch), od ktorého chce, aby jeho tajomstvo obnovil. Kúzlo však v jeho realite spôsobí obrovskú trhlinu, vďaka ktorej do sveta preniknú tí najmocnejších zloduchovia, ktorí kedy so Spider-Manom bojovali v paralelnom svete. Peter Parker tak musí prekonať svoju doposiaľ najväčšiu výzvu, ktorá navždy zmení nielen jeho budúcnosť, ale aj budúcnosť paralelných svetov.

Slováci na film chodia do českých kín

Už synopsia filmu tak láka na nezvyčajnú zábavu, akú sme v koncepte MCU ešte nemali možnosť vidieť. Čo je však škoda, že na Slovensku sa jej možno ani nedočkáme. Slovenská premiéra filmu je podľa správ tunajšieho distribútora, teda spoločnosti Itafilm, naplánovaná na 13. januára 2021. Neskorší dátum skalných fanúšikov zrejme pred spoilermi nijak neuchráni, čo je škoda.

Tí, ktorí bývajú v blízkosti hraníc, alebo sa do zahraničia, respektíve minimálne do Českej republiky chystajú, majú možnosť zájsť na film aspoň tam. A niektorí Slováci to aj robia, pretože nechcú mať pokazený zážitok. Všetci filmoví kritici i diváci totiž hovoria, že túto snímku skrátka musíte vidieť na veľkom plátne. Ktovie ale, koľko dní či týždňov (alebo pokojne aj mesiacov) ešte zostanú kinosály u nás doma zatvorené.

Samotné hodnotenie a recenzie návštevníkov známych filmových webov hovoria tiež za seba. Tretí Spider-Man divákov totiž nadchol natoľko, že sa ocitol na popredných miestach najlepších filmov všetkých čias. Napríklad na ČSFD mu aktuálne na základe viac ako 3500 hodnotení patrí 11. priečka (91 %).

Na IMDb film hodnotilo viac ako 175-tisíc divákov z celého sveta a získal 9.1 bodov z možných 10, čo je taktiež priam až vynikajúci výsledok. Fantastické čísla sú aj na kritickejšom Rotten Tomatotes. 94 % od kritikov a 99 % od divákov sú priam presvedčivé argumenty na to, aby ste si na film počkali do kina a podľa možnosti sa vyhýbali spoilerom, pred ktorými ale, žiaľ, zrejme tak dlho nebudete vedieť uniknúť.

Film prakticky nemá negatívne recenzie

Je len naozaj veľmi málo negatívnych reakcií na tento film. Tých pozitívnych pribúda každým dňom a je ich čoraz viac. „Jeden z najsilnejších Marvel filmov doposiaľ,“ napísal o snímku jeden z českých divákov na ČSFD. Rovnako ako on, aj mnohí ďalší len pri jednej návšteve filmu v kine nezostanú. Zo superlatívov pri ňom možno vyberať mnohé mocné slová.

„Pavúčí fanúšikovia budú miestami až v siedmom nebi, Jon Watts a Tom Holland to skrátka dokázali a trilógiu uzavreli prísľubom veľkých vecí do budúcna,“ píše ďalší fanúšik. Herecké výkony i réžia vyšli na výbornú a ďalšie kúsky z dielne Marvelu budú mať čo robiť, aby sa kvalitou na Spider-Mana chytili. Obzvlášť, keď rok 2021 ponúkol len veľmi vlažne prijaté Marvelovky ako Black Widow, Shang-Chi a legenda o desiatich prsteňoch (Shang Chi and the Legend of the Ten Rings) či Eternals. Tie napokon aj zostanú v tieni najslávnejšieho superhrdinu komiksového vydavateľstva Marvel.

Spider-Man: No Way Home je epickou akčnou jazdou, aká sa na plátnach kín nevidí často. „Prvotriedna marvelovská záležitosť, ktorá má výbornú akciu, hudbu, dospelejší prístup prekladaný skvelým humorom tvoriacim množstvom inteligentnejších hlášok na úrovni,“ zhrnul finále novej trilógie ďalší nadšený český divák.