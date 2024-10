Speváčka Celeste Buckingham vyslovila kontroverzný názor, ktorý sa netýka len slávnych žien. S jej slovami sa stotožnia mnohé ženy

Nie je to tak dávno, čo sme vás informovali o tom, že Celeste prehovorila o šikane, ktorú zažívala pre svoju váhu. Náhle totiž pribrala v dôsledku PCOS – syndrómu polycystických ovárií – a táto diagnóza jej zmenila život. Okrem nepríjemných príznakov musela bojovať aj s narážkami na svoju postavu, ktoré dostávala z každej strany.

Najnovšie sa Celeste Buckingham objavila v relácii Socky od Rádia Európa 2. Tam opäť prehovorila o období, kedy ju ľudia extrémne kritizovali pre jej vzhľad a ako sa aj ona neskôr stala svojím najväčším kritikom. Zároveň však bez okolkov prehovorila o tom, ako naša spoločnosť vníma ženy a netýka sa to len tých známych.

Ako spoločnosť vníma ženy

Po tom, ako Celeste náhle pribrala, začalo si zmenu jej postavy všímať nielen jej okolie, ale tiež médiá, ktoré o nej písali dosť nelichotivé články. „Pochopila som, že to nie je len o mne, že je to systematický problém. Že my ako keby fakt o tých ženách veľmi hnusne rozmýšľame, čo sa týka tej postavy, čo sa týka tej nejakej jej hodnoty v tej našej spoločnosti. A ešte viac, čo sa týka toho šoubiznisu, alebo žena, ktorá pôsobí niekde verejne, to nemusí byť doslova šoubiznis,“ vysvetlila speváčka.

Následne dodala, že keď je žena na očiach, tak sa za súčasť jej hodnoty automaticky považuje nielen jej výzor, ale aj to, koľko váži. „Koľko vážiš, ako vyzeráš, aké je tvoje telo. Čo nechápem, kým nie si akože modelka doslova alebo doslova nepredávaš nejakým spôsobom svoju postavu, tak nikdy mi necvaklo, že prečo je to dôležité, ale však očividne áno,“ dodala Celeste.

„Najprv som si myslela, že to je moja chyba, že ja som nejako zlyhala, že neviem byť dostatočne chudá, neviem tú postavu nejako udržať, neviem proste schudnúť. Všetky tieto veci, verím, že každá žena si týmto prešla, či je verejná osoba, či nie je,“ priznala Celeste.

Tým, že má Celeste za sebou navyše roky boja s chorobou a dávania sa dokopy, je vyznávačom zdravého životného štýlu, čo jej ľudia nemusia veriť práve preto, že roky bojuje s váhou. Vysvetlila: „Eventuálne som prišla na to, že nie že ja síce teraz nie som človek, ktorý by tlačil, že máme všetci žrať od rána do večera a byť nezdraví. Ja som práveže advokátom byť zdravým človekom čo najviac, ako sa dá.“

Speváčka zároveň zdôraznila, že to, koľko niekto váži, hneď neodráža to, ako veľmi je zdravý. Sama je totiž toho príkladom. „Takže ja som sa stala takým nechtiac, lebo som sa ocitla v tej situácii, ambasádorom tej témy,“ priznala Celeste.