Špeciálna nová epizóda Priateľov opäť bližšie ku premiére. Vieme, kedy sa herci definitívne postavia pred kamery

Už pred pár týždňami mal svet vidieť novú špeciálnu hodinovú epizódu sitkomu Priatelia (Friends). Do jej produkcie však napokon zasiahol koronavírus a nakrúcanie bolo odložené na neurčito. Nová streamovacia služba HBO Max, ako aj hlavná šestica hereckých predstaviteľov, však potvrdila, že špeciál sa s istotou nakrúti. Po týždňoch čakania už vieme, kedy sa tvorcovský tím na čele s hercami opäť postavia pred kamery, informuje web Unilad.

Nepôjde však o plnohodnotnú epizódu, ktorá rozrozpráva, čo sa s Rachel, Rossom, Phoebe, Joeym, Chandlerom a Monicou stalo po finále sitkomu v roku 2004. Šestica hercov si spolu s tvorcami sitkomu opäť sadne do kaviarne Central Perk a počas 60 minút sa budú rozprávať o tom, čo všetko počas desiatich rokov vysielania sitkomu zažili a ako to celé ovplyvnilo ich životy. Samozrejme, s istotou dôjde aj na rozhovory s hercami o tom, kam si myslia, že sa ich postavy po skončení desiatej série posunuli.

Hodinový špeciál mal vzniknúť pri príležitosti spustenia novej streamovacej služby HBO Max a premiéru mal mať 27. mája 2020. Prišiel však koronavírus a ovplyvnil aj nakrúcanie očakávaného stretnutia šestice hercov. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry a David Schwimmer, na čele s Davidom Craneom a Marthou Kauffman ako hlavnými tvorcami kultového sitkomu sa tak stretnúť nemohli.

Skôr, než si myslíte

Práve Martha Kauffman nedávno v rozhovore pre portál The Wrap prezradila, kedy sa odložené nakrúcanie začne. A mnohých prekvapila, pretože dátum stretnutia hercov a tvorcov pred kamerami je bližšie, než si mnohí mysleli.

„Veríme, že sa nám to podarí nakrútiť v auguste, samozrejme, pokiaľ všetko bude v poriadku a nenastane druhá vlna a štúdio sa otvorí,“ prezradila Kauffman s tým, že všetci zainteresovaní do projektu budú musieť dodržiavať prísne protokoly. Zároveň verí, že sa nakrúcanie uprostred augusta podarí a potrvá maximálne do konca spomínaného mesiaca.

Pripravovaná nová epizóda nebude časťou, aké poznáme. Má ísť o „docu special“ s rozhovormi hlavných hrdinov s tvorcami. Hlavnú šesticu dlhé roky prehovárali na oficiálne stretnutie pred kamerami, nikdy sa to však nepodarilo. Hrdinov siktomu napokon zrejme presvedčil ponúknutý závratný honorár. Každý zo šiestich hercov má za špeciál zinkasovať od 3 do 4 miliónov dolárov. Hotový produkt by sa mohol na streamovacej službe HBO Max, ktorá vlastní exkluzívne vysielacie práva na streaming Priateľov na území USA, objaviť niekedy na jeseň. O dátume premiéry vás budeme informovať.