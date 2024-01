Šnúra bez snehu sa skončila: V New Yorku po dlhých 700 dňoch prvýkrát napadol sneh

New York v utorok ukončil rekordnú „šnúru“ vyše 700 dní bez merateľného sneženia. Tenká vrstva snehu pokryla Central Park a ďalšie časti najľudnatejšieho amerického mesta. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.

Dočkali sa

„Je to už 701 dní, odkedy Central Park naposledy zaznamenal palec snehu počas kalendárneho dňa,“ oznámila Národná meteorologická služba (NWS) na sociálnej sieti X (predtým Twitter). Palec je približne 2,5 centimetra.

Od polnoci napadlo na oficiálnom mieste merania v Central Parku 2,5 centimetra snehu, hlásila meteorologická služba. Dodala, že od začiatku snehovej víchrice v pondelok zaznamenala nahromadenie celkovo 1,4 palca snehu (okolo 3,56 centimetra). „Šnúra sa skončila!“ oznámila NWS.

V ďalších častiach mesta, napríklad v Brooklyne, po predĺženom sviatočnom víkende odpratávajú z chodníkov sneh. Na severných predmestiach boli niektoré školy zatvorené a verejná doprava mierne meškala.

V New Yorku žije 8,5 milióna ľudí a zreteľné množstvo snehu tam nenapadlo od začiatku roka 2022. V iných častiach amerického štátu New York, napríklad na západe v oblasti mesta Buffalo, je sneženie bežnejšie a má aj závažnejšie následky. Na Vianoce 2022 tam napadlo vyše metra snehu a vyžiadalo si to desiatky obetí.

Výskyt, intenzita a nepredvídateľnosť sneženia v Spojených štátoch aj v iných častiach sveta nepriaznivo ovplyvňuje zmena klímy.