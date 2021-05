Slovensko zvládlo aj druhý zápas na MS 2021. Po ťažkom stretnutí sme tesne zdolali Veľkú Britániu

Proti bieloruskej reprezentácii ukázalo Slovensko mnoho skvelých momentov no na konci zápasu si duel zbytočne skomplikovalo vďaka dvom rýchlym gólom našich súperov. Na tie pozitívne stránky zápasu chceli naši chlapci určite naviazať a potvrdiť povinnú výhru nad Veľkou Britániou.

Rolu favorita sa nám podarilo bez väčších problémov naplniť, hokejistov z ostrovov sme zdolali tesne 2:1.

Prvá tretina

Do duelu sme vstúpili vynikajúco. Hneď prvá formácia dokázala Britov zatlačiť v našom útočnom pásme a po skvelej prihrávke Lantošiho sa podarilo prekonať hneď z druhej strely brankára nášho súpera Hrivíkovi. Po 30 sekundách sme teda viedli už 1:0.

Po rýchlom vstupe do zápasu sme sa s jedným streleným gólom neuspokojili a naďalej sme boli aktívni v našom útočnom pásme, no museli sme si dávať pozor aj na Britov. Po peknej akcii sa pred Konrádom ocitol opustený Clements, ktorý ale nášho brankára nedokázal prekonať.

Obrovskú šancu mal v polovici prvej tretiny opäť Marek Hrivík po prihrávke spoza bránky od Lantošiho, no jeho strelu dokázali Briti skvele zblokovať. Počas nasledujúcich minút sa hra vyvíjala väčšinou v britskom obrannom pásme, kde si naši hokejisti vypracovali viacero príležitostí, z ktorých sa nám ale gól streliť nepodarilo.

Minútu pred koncom sa do ďalšej veľkej šance dostal opäť Hrivík s Lantošim, no z prečíslenia sa im nepodarilo prekonať britského brankára. Hneď na to mal skvelú šancu Juraj Slafkovský, no ani jemu sa zblízka nepodarilo streliť druhý gól Slovenska. Bola to zároveň aj posledná veľká príležitosť v prvej tretine, ktorá sa skončila tesným výsledkom 1:0 pre Slovensko.

Druhá tretina

Po zranení nášho brankára z prvej tretiny nastala na začiatku tretiny zmena v bráne. Konráda nahradil Hudáček. Hra sa začala v rovnovážnom stave štyria na štyroch, keďže sa na konci prvej tretiny strhla roztržka medzi Connollym a Pospíšilom, ktorí si za ňu museli odsedieť dvojminútový trest.

Hneď po jeho skončené však Briti potrestali našu nízku efektivitu z prvej tretiny a dokázali vyrovnať. Po strele Perliniho dorazil do prázdnej bránky puk Liam Kirk. Na britské vyrovnanie sme našťastie dokázali veľmi rýchlo zareagovať. Druhý gól Slovenska mal na starosti opäť náš prvý útok, prvý gól na turnaji si pripísal Lantoši po strele spomedzi kruhov.

Po siedmych minútach druhej tretiny sme sa však museli prvýkrát v zápase brániť v oslabovej hre po faule Cehlárika. Tú sa nám ale aj napriek dvom dobrým britským príležitostiam podarilo ustrážiť.

Po nej sa nám podarilo vypracovať si hneď niekoľko sľubných príležitostí, no opäť sme doplácali na nízku efektivitu v zakončení. Azda najväčšiu z nich mal Juraj Slafkovský, ktorého strelu do prázdnej bránky skvele zneškodnil Bowns. V druhej tretine sme už ale gól nevideli aj napriek 17 strelám našich hokejistov.

Tretia tretina

Na začiatku poslednej tretiny sme mohli vidieť iný obraz hry ako v predchádzajúcich dvoch tretinách. Hra sa často kúskovala a my sme sa nedokázali usadiť v našej útočnej tretine na dlhšiu dobu. Najväčšie šance si tam v úvode tretiny vypracovali práve naši súperi, ani jedna našťastie neskončila pukom v našej bránke.

Prvú väčšiu príležitosť si vypracoval po piatich minútach Studenič, ktorý sa natlačil pred Bownsa spoza bránky, ani jeho akcia však neskončila gólom. Prvú presilovku v zápase sme si mali možnosť zahrať až v 51. minúte, po faule Phillipsa na Martina Gernáta. Počas nej sme si nedokázali vypracovať výraznejšiu akciu a tak sa stav stretnutia nemenil.

V nasledujúcich minútach viackrát pohrozili naši súperi sľubnými príležitosťami a my sme sa nevedeli prepracovať k strelám tak, ako to bolo v uplynulých dvoch tretinách. Minútu pred koncom stretnutia Briti odvolali brankára čím sa snažili vybojovať predĺženie duelu a strhnúť na svoju stranu aspoň bod z tohto stretnutia. To sa im však našťastie nepodarilo a my sme duel dotiahli do víťazného konca.