Slovensko zaostáva v ďalšom rebríčku EÚ: Žijeme dlhšie, ale v zlom zdravotnom stave. Obsadili sme jedno z posledných miest

Slovensko má podľa najnovších údajov tretí najnižší vek dožitia v plnom zdraví v Európskej únii. Informoval o tom pre Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA), ktorý poukázal na najnovšie výsledky od Eurostatu. Počet rokov života v zdraví na Slovensku stúpol z 52,2 rokov v roku 2011 na 57,3 roka v roku 2022.

Slovensko sa tak z poslednej priečky v EÚ dostalo na tretie miesto odspodu, pričom horšie na tom boli iba Dánsko (55,9) a Lotyšsko (54,2).

Žijeme dlhšie a so zlým zdravotným stavom

V rovnakom období sa priemerný vek života v zdraví v Európskej únii zvýšil zo 61,4 roka na 62,6 roka. Na Slovensku bol v roku 2022 vek dožitia v plnom zdraví u žien o 1,4 roka vyšší než u mužov.

Na druhej strane, rozdiel v celkovej dĺžke života bol značne väčší, a to až 6,8 roka v minulom roku. Podľa časopisu Frontiers in Medicine je jedným z možných vysvetlení to, že ženy trpia častejšie chronickými ochoreniami ako artritída, depresia a osteoporóza, pri ktorých je menej pravdepodobná predčasná smrť.

Muži naopak častejšie trpia rakovinou a srdcovými chorobami, ktoré sú kľúčovými faktormi pri úmrtnosti. Vyšší vek dožitia v zdraví má benefity nielen pre jednotlivcov, ale aj pre ekonomiku.

Viac rokov v zdraví znamená menšiu záťaž na zdravotnícky systém a potenciálne aj vyšší príspevok k hrubému domácemu produktu (HDP). Podľa Global Longevity Economy Outlook (AARP) bol v roku 2020 príspevok osôb nad 50 rokov do globálneho HDP približne 34 % a odhady hovoria, že tento podiel by mal ďalej rásť až na 39 % v roku 2050.