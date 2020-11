Slovensko pôjde po vzore Česka. V boji s koronavírusom by mala pomáhať nová aplikácia eRúško

Aplikácia eRouška už v Českej republike funguje niekoľko mesiacov. Ide o aplikáciu mobilných telefónov, ktorá pomáha hygienikom ľahšie, rýchlejšie a efektívnejšie vyhľadávať ľudí, s ktorými boli nakazení v kontakte a je u nich vyššie riziko nákazy.

Funguje tak, že anonymne upozorňuje človeka, že bol v kontakte s nakazeným. Nezverejňuje polohu ani osobné informácie, upozorní vás však, napríklad aj na to, že ste boli na terase reštaurácie vedľa niekoho, kto bol nakazený koronavírusom. Na podobnom princípe funguje aj aplikácia Zostaň zdravý, o ktorej sa však viac hovorilo v prvej vlne, dnes už ju nevyužíva takmer nikto. Slovensko ale prichádza s obdobnou aplikáciou akú už využívajú v Česku, eRúško.

Upozorní vás, ak ste sa stretli s pozitívnou osobou

Tá rovnako nepracuje s osobnými údajmi, pošle len hlásenia v prípade, ak sa jej majiteľ stretol s pozitívnou osobou. Upozorňuje teda na možnosť, že sa jej vlastník mohol nakaziť. Webnoviny.sk o tom informovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Na jej vývoji pracuje spoločnosť Slovensko IT, a.s. a o spustení rozhodne Ústredný krízový štáb. Zatiaľ však nie je jasné, za akých okolností a odkedy by sa mala aplikácia začať používať. Je však možné, že bude dostupná niekedy v januári.

Epidemiológovia budú musieť napríklad rozhodnúť, aká vzdialenosť a dĺžka kontaktu sa bude považovať za rizikovú. Rozhodnúť by sa malo aj o postupe, akým aplikácia upozorní človeka, že sa stretol s nakazenou osobou. Fungovať by to malo tak, že si ľudia do svojich smartfónov nainštalujú aplikáciu. Ak sa stretnú dve osoby, ktoré ju majú aktivovanú, vymenia si dáta bez osobných údajov a informácie sa pošlú aj na centrálny server. V prípade, že človek zistí, že je pozitívny, zadá túto informáciu do aplikácie, pričom ju anonymizovanú dostanú všetci, ktorí sa s dotyčnou osobou stretli.

IT odborník Ondrej Macko uviedol, že aplikácia je ešte vo fáze vývoja a zatiaľ ju nemal možnosť vyskúšať. Predpokladá však, že si nájde množstvo odporcov. “Bude potrebné vedieť, čo aplikácia prenáša. Či je nositeľom identifikácie meno používateľa v aplikácii alebo telefónne číslo,” povedal. Dôležité bude vedieť aj to, čo sa bude robiť s údajmi o zistených registrovaných používateľoch.